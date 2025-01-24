Ранее «Роскосмос» осуществил первое включение аппаратуры «Геотон-Л1» — основного инструмента для наблюдения за поверхностью Земли с высоким пространственным разрешением.

Российский спутник «Ресурс-П», запущенный в декабре 2024 года, передал первые снимки с орбиты. На фотографиях изображены некоторые объекты на территории США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.







Снимки наглядно демонстрируют прогресс российской космической отрасли, несмотря на санкции западных стран.









Спутник «Ресурс-П» массой около 6 тонн был выведен на низкую околоземную орбиту 25 декабря 2024 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Это пятый аппарат в серии, созданной с целью получения изображений поверхности Земли. Включая запущенного в ходе миссии в декабре аппарата, у России уже есть два спутника этой серии.

Первый «Ресурс-П» был выведен на околоземную орбиту в 2013 году. Предполагается, что спутники будут работать в течение 5 лет. Первый проработал на 3 года дольше, а в 2024 году он развалился более чем на 100 частей, вынудив астронавтов с Международной космической станции укрыться в космических кораблях, пристыкованных к станции.

Несмотря на то, что «Роскосмос» опубликовал фотографии гражданских сооружений, не исключено, что спутник может использоваться для съемки военных объектов. Политическая ситуация последних лет дала импульс реализации спутниковых программ многих стран, которые осознали необходимость развития возможностей разведки и анализа информации.

В России расширение спутниковой сети должно было быть завершено несколько лет назад, но было отложено, в том числе из-за нехватки комплектующих и пандемии коронавируса. Контракт на создание четвертого и пятого аппаратов этой серии был заключен в 2014 году с ЦСКБ «Прогресс» (с 2014 года — Ракетно-космический центр «Прогресс»).





