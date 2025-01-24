Многие люди не продают свой старый смартфон, а просто кладут его в ящик стола. Неиспользуемые устройства могут понадобиться в случае поломки новых телефонов.

Зачастую устаревшие и неиспользуемые смартфоны просто оказываются в ящике стола. Как показывает интернет-магазин подержанных смартфонов Swappie, в европейских домохозяйствах хранятся смартфоны, которые до сих пор стоят очень дорого.

Многие неиспользуемые смартфоны просто лежат в ящике стола

Провайдер опубликовал исследование, основанное на данных Европейской комиссии. По данным, около 700 миллионов старых смартфонов просто лежат без дела у жителей Европы. Swappie предполагает, что средняя стоимость одного неиспользуемого устройства по-прежнему составляет около €200. В результате только в ЕС без дела лежат смартфоны общей стоимостью около €140 миллиардов.

Это объясняется главным образом тем, что около 40 процентов всех пользователей смартфонов меняют свои устройства каждые два года. Часто это подразумевает смену тарифа у того же оператора или заключение нового контракта на мобильную связь. Любопытно, что, хотя 78 процентов людей в принципе могут себе представить продажу своего старого смартфона, в конечном итоге очень немногие действительно это делают и просто хранят устройство в ящике стола.

По словам Swappie, этому есть две причины. 34 процента респондентов подчеркнули, что хранят свои старые смартфоны на случай, если новое устройство перестанет работать. Однако неизвестно, сколько людей на самом деле столкнулись с такой проблемой. Еще одной причиной, названной 36 процентами, является беспокойство о своих личных данных, которые все еще находятся на старом смартфоне, и в случае его продажи эти данные могут попасть третьим лицам.

Однако поставщики восстановленных устройств должны соблюдать протоколы удаления данных, если они хотят перепродать устройства. Это приведет к удалению всех персональных данных с устройства, даже если бывший владелец не удалил их самостоятельно. В конце концов, эта продажа старой техники выгодна не только для кошелька. Таким образом можно сократить количество электронных отходов и уменьшить углеродный след, что полезно для окружающей среды.