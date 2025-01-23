Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Google покупает подразделение HTC для укрепления позиций в секторе расширенной реальности
Сделка оценивается в за 250 миллионов долларов. Сотрудничество между Google и HTC продолжается на протяжении многих лет.

Google укрепляет свои позиции в секторе XR (расширенная реальность) за счет нового приобретения: технологический гигант покупает часть подразделения Extended Reality (XR) компании HTC за 250 миллионов долларов. Соглашение предусматривает переход некоторых разработчиков из команды HTC Vive в Google. Расширенная реальность (XR) - это широкий термин, охватывающий технологии, меняющие реальность путем добавления цифровых элементов в реальный мир.
Система виртуальной реальности VIVE Focus Vision. Фото: HTC
Целью приобретения является ускорение разработки недавно представленной платформы Android XR. Сделка предоставляет Google неисключительные права на интеллектуальную собственность HTC, в то время как HTC сохраняет за собой право использовать и развивать технологию.

С появлением системы Vive компания HTC создала крупный бренд в области очков виртуальной реальности; эти устройства являются одними из самых известных на рынке наряду с устройствами серии «Quest», Sony и Apple (серия «Vision Pro»).

Партнерство Google и HTC имеет долгую историю. В 2017 году Google приобрела подразделение смартфонов HTC за 1,1 миллиарда долларов. Однако сотрудничество началось раньше: до этого HTC выпустила первый в истории Android-смартфон, а позднее также отвечала за производство смартфонов Google Nexus One и Pixel. Это долгосрочное сотрудничество оказалось плодотворным для обеих компаний.

Текущий стратегический шаг осуществляется на все более конкурентном рынке XR, на котором такие компании, как Apple, уже заняли прочные позиции. А, например, компания Марка Цукерберга добивается успехов в области очков дополненной реальности и установила партнерские отношения с такими брендами солнцезащитных очков, как Ray-Ban и Oakley.

Благодаря интеграции опытной команды разработчиков Vive компания Google значительно усиливает свои технологические возможности в области XR. Команда доказала свою успешность в разработке VR. Обе компании объявили, что будут изучать дальнейшие возможности сотрудничества.

#технологии #google #htc #расширенная реальность
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
5
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
1
В китайском термоядерном реакторе EAST впервые стабильная плазма сохранялась в течение 1000 секунд
+
В ночь на 22 января российская армия ударила по ключевым военным аэродромам Украины
+
Бывший продюсер BioWare рассказал о стадии производства Mass Effect 5 и будущем студии
3
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Samsung изменила дизайн приложения Good Lock для One UI 7
+
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
8
С 1 января игровые ноутбуки в РФ стали дороже на 25%, а к концу года цены вырастут ещё на 10-20%
4
Новые умные очки, имитирующие глаза насекомых, помогают восстанавливать зрение слабовидящим
+
Фанаты GTA 6 ожидают премьеру нового трейлера игры 30 января 2025 года
1
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Хакеры при помощи NFC-модулей сотовых телефонов воруют деньги у россиян
+
Новое обновление безопасности от NVIDIA исправляет несколько уязвимостей в драйверах
1
Samsung объявила, что One UI 7 для Galaxy S появится до конца марта 2025 года
1

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
12
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
1
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
28
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
8
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
8
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
+

Сейчас обсуждают

Андрей Трубников
21:19
Вряд ли большинство будет сидеть на неподдерживаемой системе.
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 в 2025 году
Андрей Трубников
21:17
Согласен. То же самое. Работает себе. Как придёт обновление в Центр Обновлений- обновлюсь до windows 11 24H2
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 в 2025 году
Midnight Sun
21:12
Может, может. 1. Раздуваем курс крипты до небес. Подсаживаем на крипту максимальное число стран и частных инвесторов. 2. Номинируем госдолг США в крипте. 3. Резко девальвируем крипту. 4. Отдаем госдол...
Генеральный директор BlackRock считает, что курс биткоина может достичь 700 000 долларов
Андрей Трубников
21:10
Такого заявления от Майкрософт официально никогда не было. Было заявление одного из разработчиков, который ляпнул не подумав. Кто-то из журналистов не то услышал, недопонял и понёс в массы. "официальн...
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с обновлённым дизайном
PanzerK
21:02
Ну так это и не был крупный производитель... эт дешмань с Тайваня... хорошая конечно, но не бренд. Бренд это HP, Compaq, Dell и прочие IBM.
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Vorvort
20:59
Ага, понял.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:58
Это с первого графика
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:58
В Starfield совсем печально у зелени. Разница с 7900 XTX у 5090 всего 41%.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:57
"Это какой то позор!" 😂
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:57
Мелочь, а приятно:
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем