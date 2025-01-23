Сделка оценивается в за 250 миллионов долларов. Сотрудничество между Google и HTC продолжается на протяжении многих лет.

Google укрепляет свои позиции в секторе XR (расширенная реальность) за счет нового приобретения: технологический гигант покупает часть подразделения Extended Reality (XR) компании HTC за 250 миллионов долларов. Соглашение предусматривает переход некоторых разработчиков из команды HTC Vive в Google. Расширенная реальность (XR) - это широкий термин, охватывающий технологии, меняющие реальность путем добавления цифровых элементов в реальный мир.

Система виртуальной реальности VIVE Focus Vision. Фото: HTC

Целью приобретения является ускорение разработки недавно представленной платформы Android XR. Сделка предоставляет Google неисключительные права на интеллектуальную собственность HTC, в то время как HTC сохраняет за собой право использовать и развивать технологию.

С появлением системы Vive компания HTC создала крупный бренд в области очков виртуальной реальности; эти устройства являются одними из самых известных на рынке наряду с устройствами серии «Quest», Sony и Apple (серия «Vision Pro»).

Партнерство Google и HTC имеет долгую историю. В 2017 году Google приобрела подразделение смартфонов HTC за 1,1 миллиарда долларов. Однако сотрудничество началось раньше: до этого HTC выпустила первый в истории Android-смартфон, а позднее также отвечала за производство смартфонов Google Nexus One и Pixel. Это долгосрочное сотрудничество оказалось плодотворным для обеих компаний.

Текущий стратегический шаг осуществляется на все более конкурентном рынке XR, на котором такие компании, как Apple, уже заняли прочные позиции. А, например, компания Марка Цукерберга добивается успехов в области очков дополненной реальности и установила партнерские отношения с такими брендами солнцезащитных очков, как Ray-Ban и Oakley.

Благодаря интеграции опытной команды разработчиков Vive компания Google значительно усиливает свои технологические возможности в области XR. Команда доказала свою успешность в разработке VR. Обе компании объявили, что будут изучать дальнейшие возможности сотрудничества.



