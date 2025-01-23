Речь идет о риске негативного влияния на возможность проводить исследования и наблюдения с использованием VLT, который находится в Чили.

Наблюдение за небом с помощью самого большого на сегодняшний день телескопа в мире — VLT — может стать очень затруднительным. Обсерватория подвержена риску светового загрязнения из-за планируемого строительства нового комплекса для проекта по использованию возобновляемых источников энергии. Световое загрязнение (засветка неба) — засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы.



В последние дни мир переполнен информацией, а точнее призывами, от ученых, которые обычно наблюдают за небом, изучают небесные тела и явления, не происходящие на Земле. Речь идет об угрозе возможности проводить исследования и наблюдения с использованием VLT (Очень большого телескопа), который находится в Чили. В настоящее время это крупнейшая обсерватория такого типа в мире.

Для того чтобы ученые могли осуществлять свою деятельность в этой области, им необходимо, среди прочего: соответствующая инфраструктура и условия освещения. В случае VLT второе условие вскоре может перестать выполняться. Причиной стал комплекс проектов по возобновляемым источникам энергии, который будет построен всего в нескольких километрах от горы Паранал, где расположен телескоп VLT.

Энергетическая компания AES Energy планирует производить на этом объекте чистый водород. В рамках этого проекта американская компания хочет создать индустриальный парк площадью 3021 га и стоимостью $10 млрд. Комплекс будет состоять из трех солнечных электростанций, трех ветровых электростанций, системы накопления энергии и производственных объектов.

Такой обширный комплекс будет генерировать значительное количество света, которое может нарушить работу VLT. Для реализации проекта еще необходимо разрешение на строительство, но ученые уже подчеркивают последствия этого проекта. По оценкам Европейской южной обсерватории (ESO), комплекс будет производить столько же светового загрязнения, сколько город с населением около 20 000 человек.

Стоит отметить, что VLT является одним из самых чувствительных в мире инструментов для наблюдения за небом, способным фиксировать самые интересные объекты во Вселенной. Паранал-Хилл, где расположена обсерватория, — одно из последних мест на Земле, свободных от городского и промышленного светового загрязнения. Благодаря такому уникальному расположению небо над вершиной остается совершенно ясным более 11 месяцев в году.

Это самое темное место, где когда-либо строилась подобная обсерватория. Однако его потенциал может быть существенно ограничен. Напомним, что VLT представляет собой массив из четырех оптических телескопов с диаметром зеркала 8,2 м. Его возможности дополняются четырьмя мобильными оптическими телескопами диаметром 1,8 м. Благодаря VLT астрономам удалось, помимо прочего, проследить орбиты звезд в непосредственной близости от черной дыры в центре Млечного Пути и сделать первую в истории фотографию планеты за пределами нашей Солнечной системы.

Описанная ситуация может иметь крайне негативное влияние не только на VLT, поскольку Европейская южная обсерватория продолжает работу над новым, более крупным объектом для астрономических исследований. В связи с прекрасными условиями для наблюдений ELT будет расположен на соседней вершине Серро Армазонес. После завершения строительства Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT) станет крупнейшим оптическим телескопом в мире. Его главное зеркало будет иметь диаметр более 39 м.

Планируется, что ELT начнет наблюдения в этом десятилетии. Телескоп стоимостью более $1,5 млрд призван расширить научные и практические достижения VLT. Это гигантский проект, начатый в 2014 году, в котором задействовано множество ученых, инженеров и компаний из разных стран.

Новая обсерватория призвана обеспечить еще более детальное изучение самых отдаленных регионов Вселенной, а также сможет собирать подробную информацию о потенциально пригодных для жизни экзопланетах. Ожидается, что ELT обеспечит значительный технологический скачок в возможностях наблюдения за космическим пространством. Световое загрязнение, которое ожидается от проекта AES Energy, может свести на нет весь этот прогресс.