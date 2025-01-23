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kosmos_news
Economic Weekly: В 2024 году было рекордное количество космических полетов — доминируют США и Китай
Частная компания SpaceX отвечает за более чем половину всех запусков.

В 2024 году по всему миру на орбиту было выведено 259 ракет-носителей; Это рекорд, о котором сообщает издание PIE Economic Weekly.
Фото: SpaceX

«В 2024 году зафиксировано рекордное количество запусков ракет-носителей, выводящих спутники на орбиту Земли — 259. По сравнению с 2023 годом, когда их было 221, это означает рост на 17 процентов», — сообщается в Экономическом еженедельнике Economic Weekly.

Подсчитано, что наибольшее количество космических полетов в 2024 году зафиксировано в США — 144 запуска. Второе место по количеству запущенных ракет-носителей занял Китай — 68. На третьем месте Россия — 17 ракет. Авторы отчета отметили, что преимущество США в этом сегменте космического рынка растет уже несколько лет. Они напомнили, что в 2022 году американцы запустили 78 ракет, а в 2023 году — 107. В случае Китая это были 61 и 63 запуска соответственно.

В 2024 году более половины, или 134, этих запусков будут осуществлены ракетами Falcon 9 и Falcon Heavy частной компании SpaceX, которые она использует, в том числе, для вывода космических аппаратов на орбиту. Часто запускались спутники, входящие в состав сети Starlink, цель которой — обеспечить доступ в интернет в любой точке Земли.

Еще одним клиентом SpaceX, использующим ракеты Falcon, является финская компания ICEYE, которая, среди прочего, строит созвездие спутников SAR для постоянного наблюдения за Землей, в том числе: по заказу греческой национальной космической программы Axis 1.2.

Также было отмечено, что в ответ на действия SpaceX Китай разрабатывает собственный проект «Созвездие тысячи парусов» (GuoWang), в рамках которого к 2030 году на низкую околоземную орбиту, как ожидается, будет выведено около 15 000 спутников. 

По мнению авторов доклада, принимая во внимание динамичное развитие спутниковых систем в США и Китае, а также увеличивающееся число применений спутниковой связи, можно прогнозировать, что мировой рекорд по запускам ракет может быть побит в ближайшие годы.

Weekly также обращает внимание на все более слабую позицию Европы. Если в 2022 году было зафиксировано пять запусков, то в 2023 и 2024 годах — по три запуска.

#сша #китай #космос #ракеты
Источник: pie.net.pl
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