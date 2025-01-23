Спутник был выведен на орбиту ракетой Falcon-9 компании SpaceX в рамках миссии Transporter 12.

Чехия вывела на орбиту свой самый большой на сегодняшний день спутник SATurnin-1. Его предполагается использовать в целях обороны и безопасности. 14-килограммовое устройство, не использующее иностранные технологии, было успешно размещено на орбите.

Фото: Министерство обороны Чешской Республики

Космический аппарат SATurnin-1 предназначен для фотосъемки планеты и был выведен на орбиту американской ракетой SpaceX Falcon-9. Он был построен по заказу Министерства обороны специалистами Научно-исследовательского испытательного и аэрокосмического института и является крупнейшим чешским спутником в космосе.

Размер устройства после раскладывания солнечных панелей составляет 87 см; размеры самого аппарата— 32 см x 22,5 см x 22,5 см. Основным инструментом является телескоп высокого разрешения, предназначенный для получения изображений Земли. Он может создавать до 100 изображений в день. Данные на борту обрабатываются алгоритмами искусственного интеллекта.

Важные компоненты спутника были разработаны чешскими компаниями и учреждениями. Их сборка осуществлялась в Национальном исследовательском центре авиации и космонавтики VZLU Aerospace. Первый проект был создан в 2022 году. Все работы были завершены в сентябре 2024 года.

Затем SATurnin-1 был перевезен из Чехии в США. Имена специалистов, участвовавших в создании устройства, выгравированы на внутренней стороне одной из стенок спутника.

В настоящее время компания VZLU Aerospace работает над программой AMBIC — спутником, который, как и SATurnin-1, будет следить за поверхностью Земли, но будет использоваться исключительно в целях, не связанных с обеспечением безопасности. Чехи также работают над спутником, который мог бы предоставить ученым информацию о формировании тяжелых элементов.