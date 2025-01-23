Новый флагманский телефон очень тонкий, но имеет знакомый дизайн.

Корейский производитель представил флагманские устройства этого года. Поскольку в трех обычных телефонах Galaxy S25 нет никаких серьезных инноваций, все надежды возлагались на уникальный продукт: Samsung Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S25 Edge

Уже несколько недель ходят слухи о «ультратонком» смартфоне, который часто называют «самой тонкой» моделью на рынке. Как и ожидалось, Samsung действительно показала устройство. Конкретной информации о модели Edge пока нет.

Кроме того, на презентации не было возможности опробовать новый телефон или изучить его более подробно. Его можно было увидеть только в анимационных фильмах. Посетители мероприятия Unpacked могли только увидеть модель Edge из-за огороженной территории.

Samsung Galaxy S25 Edge

Издалека Galaxy S25 Edge выглядит значительно более плоским, чем другие устройства S25. Толщина Edge пока остается секретом. Samsung не раскрыла никаких ключевых данных о тонком телефоне — ни о размерах, ни о весе, ни о функциях, ни о возможных потерях в производительности из-за такой конструкции.

Дизайн Edge очень похож на другие телефоны S25. Только область камеры выглядит немного иначе. Модуль камеры имеет двухступенчатую конструкцию и гораздо сильнее выделяется на фоне остального корпуса, чем в обычных устройствах S25.

Кроме того, тонкий телефон Samsung, судя по всему, оснащен только двумя объективами камеры на задней панели. Будет ли в дополнение к основной камере широкоугольный объектив или объектив с оптическим зумом, пока неясно, и издалека это увидеть было невозможно.

Ранее инсайдеры говорили, что толщина Edge будет 6,4 миллиметра. То есть будет разница в 0,8 миллиметра по сравнению с обычным стандартным устройством S25. Толщина S25 составляет 7,2 миллиметра, S25+ — 7,3 миллиметра. Тонкая модель должна быть не только тоньше, но и сравнительно легче.

С выпуском Galaxy S25 Edge компания Samsung опередила своего главного конкурента. Известно, что Apple работает над сверхтонким телефоном, который называется iPhone 17 Air. Ожидается, что у Air будет только один объектив камеры. Сообщается, что у S25 Edge два объектива камеры.

Чтобы интегрировать оптический зум в такой тонкий корпус, корейский производитель положился на собственную разработку — камеру ALoP (All Lenses on Prism), которая меняет привычную концепцию камеры смартфона.

Модуль камеры ALoP

В обычной конструкции входящий свет попадает в призму, где преломляется под прямым углом и направляется в линзы. Линзы расположены вертикально относительно плоскости корпуса смартфона, поэтому их диаметр определяет высоту выступа камеры.

Новая технология ALoP, с другой стороны, располагает линзы горизонтально на призме, так что они остаются в плоскости корпуса смартфона. Это позволяет увеличить диаметр, не увеличивая толщину смартфона. По данным Samsung, это позволяет использовать большую апертуру. Это означает, что на датчик попадает больше света. Samsung говорит о f/2.58 при фокусном расстоянии 80 мм.

Кроме того, модуль камеры ALoP более плоский и короткий, поэтому в целом он занимает значительно меньше места. Это значит, что выступ камеры на задней панели корпуса можно сделать более компактным — как по ширине, так и по высоте.

Первоклассный объектив для смартфона, новая камера ALoP от Samsung. Фото: Samsung

Samsung не раскрыла информацию об аккумуляторе. В любом случае Edge работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, который, как говорят, крайне энергоэффективен.