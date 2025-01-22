В Великобритании впервые Cybertruck конфискован полицией, поскольку электрический пикап не одобрен для использования в этой стране. В Праге Cybertruck официально разрешён, но с некоторыми модификациями.

Летом 2024 года Илон Маск намекнул, что Tesla планирует вывести Cybertruck на международный рынок в 2025 году. Однако Tesla, скорее всего, столкнется с серьезными регуляторными препятствиями, особенно в Европе.



Во многих европейских странах это огромное транспортное средство в его нынешнем виде, вероятно, не будет одобрено для дорожного движения. Владелец британского Cybertruck теперь ощутил на себе последствия непригодности пикапа к эксплуатации.

Как сообщила в соцсети полиция британского города Бери, патруль остановил и конфисковал Cybertruck. Транспортное средство было застраховано и зарегистрировано за границей, но принадлежало гражданину Великобритании.

В Великобритании конфискован Cybertruck. Фото: полиция Бери

Однако в этом случае конфискация машины произошло из-за отсутствия возможности официально зарегистрировать Cybertruck в Великобритании. Электропикап не допущен к дорожному движению и не имеет соответствующего сертификата.

В своем сообщении в социальных сетях британская полиция также указала причины, по которым Cybertruck не получил одобрения на эксплуатацию. Существуют «опасения относительно безопасности других участников дорожного движения или пешеходов в случае их столкновения с Cybertruck».

Илон Маск это знает. Глава Tesla анонсировал специальную версию Cybertruck для европейского и китайского рынков. При этом, по словам Маска, соблюдение международных норм «откровенно ухудшило бы качество продукта».

Пока электрический пикап не получит всеобщего одобрения в Европе, поклонникам Cybertruck придется ездить на других электромобилях или адаптировать автомобиль. Именно это и произошло в чешской столице Праге, как пишет портал Futurism.

Впервые Cybertruck был зарегистрирован там летом 2024 года после того, как водитель внес некоторые изменения. Он обработал острые внешние края и накрыл капот пластиковым ковриком.

Другие возможные необходимые модификации включают изменение цвета указателя поворота и установку заднего противотуманного фонаря. Вес в три тонны также может стать препятствием для возможного допуска к эксплуатации на дорогах.





