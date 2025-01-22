В США будет создана компания Stargate по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Одним из столпов является проект Stargate, в рамках которого OpenAI, Softbank и Oracle хотят инвестировать миллиарды долларов в центры обработки данных ИИ.

Разработчик ChatGPT OpenAI и крупные технологические партнеры планируют инвестировать $500 млрд в новые центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Первоначально в совместное предприятие под названием Stargate будет инвестировано $100 млрд. Президент США Дональд Трамп объявил 21 января в Белом доме о проекте, который, как ожидается, создаст 100 000 рабочих мест в стране.

Фото: REUTERS

Таким образом, новый президент сосредоточил внимание на ИИ в самом начале своего срока. Одним из своих первых указов от 20 января 2025 года он отменил ограничения на развитие искусственного интеллекта, установленные его предшественником Джо Байденом осенью 2023 года.

Согласно указу Байдена, разработчики должны были информировать правительство США при обучении моделей ИИ для программ, которые потенциально могли представлять угрозу национальной безопасности, экономике или здравоохранению. Они также должны предоставить властям результаты испытаний на безопасность ИИ-моделей.

Одной из проблем, связанных с ИИ, является то, что его можно использовать для разработки опасного вредоносного ПО или даже биологического оружия. Однако нынешний сигнал Трампа отрасли заключается в том, что им следует использовать такие технологии.

Партнерами OpenAI в проекте Stargate изначально являются софтверный гигант Oracle и японская технологическая группа Softbank, принадлежащая миллиардеру Масаеси Сону.

Глава OpenAI Сэм Альтман давно призывает США активно инвестировать в центры обработки данных ИИ и энергоснабжение для них — в том числе и для того, чтобы сохранить лидерство в соперничестве с другими странами, такими как Китай. Приложения искусственного интеллекта требуют огромных вычислительных мощностей — как при обучении моделей ИИ, так и при их эксплуатации.

Проект должен начаться с создания центров обработки данных в Техасе, заявил основатель Oracle Ларри Эллисон на встрече с Трампом. Он отметил, что ИИ улучшит здравоохранение за счет оценки данных пациентов. По словам Сона, объем инвестиций в $500 млрд должен быть предоставлен за четыре года.

Альтман сказал, что Stargate станет одним из важнейших проектов для Соединенных Штатов. Он также выразил убеждение, что ИИ может помочь более эффективно бороться с болезнями.

Эллисон известен как сторонник Дональда Трампа. В настоящее время Сон пытается компенсировать провальные инвестиции Softbank в такие компании, как стартап в сфере офисных помещений WeWork, из-за которого он потерял миллиарды долларов, делая большую ставку на ИИ.

Для Альтмана совместное заявление с Трампом считается особым успехом: он находится в конфликте с миллиардером Илоном Маском, который в настоящее время является одним из ближайших доверенных лиц президента. Маск обратился в суд, чтобы помешать OpenAI стать компанией, ориентированной на получение прибыли. В свою очередь, компания Альтмана обвиняет Маска в попытке захватить контроль над компанией во время его работы в OpenAI. Впоследствии Маск создал конкурирующую компанию xAI.