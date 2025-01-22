Президент Дональд Трамп 21 января подписал указ о полном и безусловном помиловании создателя связанного с криптовалютами даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта.

После инаугурации Дональда Трампа криптовалютное сообщество с нетерпением ждало появления какой-либо позитивной динамики. Однако ни в одной из своих речей 47-й президент США не упоминал биткоин или криптовалюты. При этом, он помиловал Росса Ульбрихта, но не принял закон, запрещающий США продавать конфискованные биткоины.







Достигнув накануне нового исторического максимума в более чем $109 000, цена биткоина немного откатилась, и 22 января за 1 BTC дают около $104 800.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп дважды обещал освободить Росса Ульбрихта в первый день своего президентского срока — на Национальном съезде либертарианцев в мае и на биткоин-конференции в июле прошлого года. Это наконец-то произошло: Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта — полностью и безоговорочно.



Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сказать ей, что мне было приятно подписать полное и безоговорочное помилование ее сына Росса в ее честь и в честь либертарианского движения, которое так сильно меня поддержало. Мерзавцы, которые помогли осудить его, были теми же безумцами, которые были замешаны в современном правительственном заговоре против меня. Его приговорили к двум пожизненным срокам плюс 40 годам заключения. Это смешно!

Дональд Трамп. Источник: Truth Social



Поскольку Трамп не сделал этого, как обещал, в первый день своего срока, на него порой обрушивался шквал критики. Рэнд Пол, сенатор от американского штата Кентукки, даже написал открытое письмо президенту США, призывая его наконец освободить Росса Ульбрихта.

Росс Ульбрихт основал в 2011 году торговую площадку в даркнете Silk Road, где пользователи могли покупать нелегальные товары. Silk Road был одним из первых примеров использования биткоина в качестве средства платежа, благодаря чему цифровая валюта стала известна широкой публике.

В октябре 2013 года ФБР закрыло сайт после того, как агенты ФБР арестовали Росса Ульбрихта в публичной библиотеке Сан-Франциско. В начале 2015 года он был приговорен к двум пожизненным срокам и 40 годам лишения свободы без возможности досрочного освобождения за преступления, связанные с отмыванием денег и наркотиками.

Если бы Дональд Трамп не помиловал его, 40-летний разработчик, вероятно, провел бы остаток своей жизни за решеткой. Росс Ульбрихт уже провел в тюрьме более одиннадцати лет. Когда Дональд Трамп впервые пообещал освободить его в мае, Ульбрихт публично поблагодарил его на платформе X на следующий день.

Освобождение Росса Ульбрихта было одним из главных обещаний Дональда Трампа, обращенных к либертарианскому сообществу и сторонникам криптовалют. Несмотря на то, что это произошло не в первый, а во второй день президентства Дональда Трампа, есть повод для оптимизма в криптосообществе. С одной стороны, Росс Ульбрихт наконец-то снова на свободе, а с другой стороны, президент США, по-видимому, не забыл своих обещаний сообществу.

Теперь остается только ждать, создаст ли Трамп также биткоин-резерв для США, как было объявлено. В последние дни появилось несколько сообщений, указывающих на то, что указы президента по биткоину и другим связанным с ним темам будут окончательно утверждены до начала срока полномочий. Среди прочего, предполагалось, что Трамп обязуется не продавать больше биткоинов, находящихся в настоящее время во владении США.

Хотя Дональд Трамп прямо не заявлял, что создаст биткоин-резерв в первый же день, надежды на это были велики. Среди многочисленных указов, которые он подписал до сих пор, не было ни одного, касающегося резерва или криптовалют в целом. Это оказало негативное влияние на рынок криптовалют.

Также был опубликован документ о приоритетах, установленных новой администрацией Трампа. В этом сообщении также не было упоминания о биткоинах или криптовалютах. В целом развитие событий показало, что биткоин не так важен для 47-го президента США, как многие предполагали ранее.

В официальном заявлении администрация Трампа объявила, что Марк Уйеда станет временным председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Уйеда заменит Гэри Генслера до тех пор, пока на этот пост не будет утверждена кандидатура Пола Аткинса, предложенная Трампом.

В октябре прошлого года в интервью FOX Business Уйеда подчеркнул, что регулирование криптовалют Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) является «катастрофой».

По данным источников Bloomberg, Дональд Трамп выбрал Кэролайн Фам на пост председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Фам заменит Ростина Бехнама. В настоящее время неясно, будет ли она временно или постоянно возглавлять орган. Фам в прошлом неоднократно призывала к ясности регулирования в области криптовалют с целью сохранения отрасли в Соединенных Штатах. Например, в интервью Bloomberg в ноябре 2024 года.







