В США авианосцы традиционно называют в честь бывших президентов.

Выбор названия для нового военного корабля всегда является деликатным делом, поскольку необходимо учитывать несколько моментов. Выбранное в конечном итоге название должно соответствовать возможностям и мощности корабля, но при этом иметь глубокий смысл. Кроме того, на решение могут повлиять и политические соображения.



В Соединенных Штатах авианосцы обычно называют в честь бывших президентов, деятелей, сыгравших видную роль в истории ВМС США, или культовых кораблей (таких как Enterprise). В 2020 году сторонники движения Black Lives Matters начали кампанию за переименование USS John C. Stennis и USS Carl Vinson, названных в честь этих двух конгрессменов от Демократической партии, которые ранее выступали против движения за гражданские права.

Однако ВМС США нарушили свои традиции, назвав четвёртый авианосец класса Джеральд Р. Форд в честь Дорис Миллер (Doris Miller, CVN-81), которая положила начало движению за гражданские права и стала первой афроамериканкой, получившей Военно-морской крест.

Второй корабль класса Джеральд Р. Форд, USS John F. Kennedy, должен быть передан ВМС США в конце этого года. USS Enterprise и USS Doris Miller все еще находятся в стадии строительства, поставка запланирована на 2028/29 и 2032 годы соответственно, они заменят USS Dwight D. Eisenhower и USS John C. Stennis.

Что касается остальных шести запланированных авианосцев, то они пока не заказаны ВМС США. Однако пятый и шестой корабли класса Джеральд Р. Форд уже получили названия. В заявлении, опубликованном Белым домом 13 января, говорилось, что министр ВМС Карлос Дель Торо принял решение о том, что они будут называться «USS William J. Clinton» и «USS George W. Bush».

«Президенты Клинтон (1993-2001) и Буш (2001-2009) провели Соединенные Штаты через самые трудные периоды в американской истории. Их наследие будет жить в этих авианосцах, которые являются грозными платформами, призванными защищать национальную безопасность и укреплять решимость защищать эту страну от любого, кто может угрожать нашим свободам и образу жизни», — сказал он.

В США выбор названий для кораблей входит в компетенцию министра ВМС.

«Когда я лично сообщил эту новость Биллу и Джорджу, они были глубоко тронуты. Каждый из них осознает тяжесть ответственности, которая ложится на плечи главнокомандующего», — заявил президент Байден в своем заявлении в Белом доме.





«Строительство будущих авианосцев USS William J. Clinton и USS George W. Bush начнется в ближайшие годы. После завершения они присоединятся к самому способному, гибкому и профессиональному флоту, который когда-либо выходил в море. Их экипажами будут моряки со всех уголков Соединенных Штатов, которые будут защищать наши интересы за рубежом и нашу безопасность здесь, дома», — продолжил глава Белого дома.

Однако условия приобретения этих двух авианосцев еще окончательно не определены. Как и в случае с USS Enterprise и USS Doris Miller, их можно закупать оптом, чтобы снизить стоимость материалов, необходимых для их строительства, и оптимизировать затраты на рабочую силу.

Напомним, что построенные на верфи Huntington Ingalls Industries-Newport News (HII-NNS) авианосцы класса Джеральд Р. Форд (Gerald R. Ford) имеют водоизмещение 97 000 тонн при полной загрузке, длину 337 метров и ширину корпуса 78 метров. Оснащенные новейшим поколением датчиков, четырьмя электромагнитными катапультами (EMALS), ядерными реакторами, в три раза более мощными, чем у их предшественников класса «Нимиц», они имеют электромагнитную защиту (DAPS – Dynamic Armor Protection System), которая должна защищать их от воздействие кумулятивных боеприпасов.

Эти авианосцы, управляемые экипажем из 4460 моряков, оптимизированы для увеличения частоты операций: 160 запусков самолетов с корабля в день, что на 25% больше, чем у корабля класса «Нимиц».







