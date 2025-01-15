Нехватка кадров на передовой вынуждает Украину приписывать военно-воздушные силы к фронтовым частям.

Украинские СМИ сообщают, что по приказу Верховного Главнокомандующего генерала Александра Сырского тысячи специалистов ВВС, ПВО и радиотехников переведены в строевые части. Это связано с острой нехваткой личного состава на передовой.







О данном случае сообщают, в частности, Censor.net и военные. По данным СМИ, военнослужащие, являющиеся специалистами, в частности, военно-воздушные силы были приписаны к фронтовым частям. Об этом заявили, например, авиатехники 114-й Прикарпатской бригады Воздушных Сил Украины.

Сообщается, что только из их бригады 218 солдатам было приказано перевестись в сухопутные подразделения — это почти весь технический персонал подразделения. 250 техников из этого подразделения уже присоединились к сухопутным войскам.

По словам военнослужащих, данные решения негативно сказываются на технической эффективности самолетов, состоящих на вооружении бригады, в данном случае — МиГ-29.

Перевод персонала осуществляется на основании приказа Александра Сырского от 11 января и не распространяется только на технический персонал, обслуживающий аэропорты. Кроме них, в строевые части были переведены также военнослужащие, служившие в частях ПВО и радиотехнических частях. Перевод коснется и тех, кто прошел обучение по управлению военной техникой за рубежом.

Приказ связан с острой нехваткой боевых кадров для воинских частей на фронте. Некоторые позиции на фронте пустуют из-за нехватки личного состава в пехотных подразделениях. Украина испытывает трудности с заменой боевых потерь новыми рекрутами. Мобилизованные не отвечают боевым показателям, в том числе из-за проблем со здоровьем.

Украинское командование заявило, что специалисты, связанные с обслуживанием самолетов, опытные операторы мобильных зенитных групп или специалисты, обученные работе с западной техникой, перебрасываться на передовую не будут.

Однако командование подтвердило, что сложная обстановка на фронте обусловливает необходимость «принятия непростых кадровых решений, связанных с переводом части сил и средств ВВС в сухопутные войска».