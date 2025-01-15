Сталелитейная промышленность Украины под угрозой из-за отступления ВСУ.

Добыча на Покровском угольном предприятии в Донецкой области, имеющем ключевое значение для украинской металлургии, приостановлена. Как сообщает Reuters, такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией в зоне СВО.







Ранее крупнейший горно-металлургический холдинг Украины «Метинвест» объявил о приостановке работы своей угольной шахты в поселке Песчаное, также в Донецкой области.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в горнодобывающей отрасли сообщило, что ключевая шахта «Покровское» в посёлке Удачное, единственный в Украине производитель коксующегося угля, остановила работу в понедельник, 13 января.

«Все прекратили работу», — признался один из собеседников агентства.

3 декабря «Метинвест» предупредил, что линия фронта приближается к крупнейшему на Украине производителю коксующегося угля — шахте «Покровское». Как отмечает издание Forbes, в настоящее время одна из шахт компании находится в нескольких километрах от места боев.

Шахта, расположенная в нескольких километрах к западу от Покровска, является единственным источником угля для производства кокса на Украине — ключевого компонента в процессе выплавки стали. Эта отрасль, которая также важна для оружейного сектора, является вторым по значимости источником дохода для Украины после сельскохозяйственного сектора.

В случае потери шахт под Покровском производство стали в стране может существенно сократиться. Если бы Украина сохранила контроль над этими предприятиями, производство могло бы достичь 10 миллионов тонн стали в 2025 году. Однако в случае потери шахт этот показатель может достичь 2-3 миллионов тонн, что означало бы падение на 70 процентов или больше.

В воскресенье, 12 января, компания «Метинвест» объявила о прекращении работ на угольной шахте в Песчаном, которая подчиняется шахте «Покровское».

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью мы приостановили работу угольного завода в поселке Песчаное, расположенном в 10 км от Покровска», — говорится в сообщении.





«На территории (предприятия в Песчаном) находится вертикальный ствол шахты «Покровское» (ствол № 3) вместе с административным комплексом», — заявили в холдинговой компании, не подтвердив сообщения Reuters о закрытии шахты в Удачном.

Напомним, в понедельник российская армия добилась очередного прогресса в продвижении, освобождая города и посёлки, граничащие с Покровском на юге, юго-востоке и юго-западе.







