Коноль Sega Neptune была снята с производства в середине разработки. Технический моддер воссоздал прототип так и не вышедшей на рынок приставки.

Когда-то рынок консолей был очень разнообразным, задолго до того, как крупные игроки Nintendo, Sony и — гораздо позже — Microsoft поделили его между собой. В то время японская компания Sega все еще была серьезным конкурентом ведущим производителям, пока в начале 2000-х годов она окончательно не проиграла битву с Sony Playstation 2, несмотря на многочисленные инновации в консоли Dreamcast на базе CD-привода.

Sega Mega Drive с 32-битной графикой и собственными играми — вот каким должна была стать консоль Neptune. К сожалению, из этого ничего не вышло

Теперь технический моддер под псевдонимом Cosam the Great воссоздал ретро-консоль от Sega: Sega Neptune. Эта модель консоли стала жертвой конкуренции с Sony во время разработки в 90-х годах и с тех пор вызывает интерес у многих поклонников этой давно ушедшей игровой эпохи.

Cosam потратил много часов на создание прототипа Neptune и теперь опубликовала его тизер на своих каналах в социальных сетях.





В видеоролике показано, как старые чертежи, спаянные микросхемы и корпус, напечатанный на 3D-принтере, превращаются в полноценную консоль, которая обеспечивает впечатляюще плавный игровой процесс с прекрасным ретро-шармом в 32-битной графике.

Cosam поручил своему коллеге-любителю dvizix разработать специальный контроллер с шестью кнопками.

Однако, как цитирует создателей консоли игровой журнал Time Extension, готовый продукт вряд ли будет представлен на рынке. Чтобы оправдать затраты на производство, за эту консоль необходимо заплатить около 2600 долларов.

Neptune на самом деле должен был выйти в 1995 году и стать комбинацией 16-битной консоли Mega Drive и Sega 32X.

Однако 32X оказалась неудачным продуктом, и Sega начала работать над собственной 32-битной консолью Saturn, с помощью которой компания хотела составить конкуренцию Sony Playstation. Таким образом, Neptune так не был разработан.

Cosam не единственный, кто хочет вернуть Neptune на рынок. В прошлом году бразильская компания Games Care решила перевыпустить Neptune под названием GF1 Neptune.

Сообщается, что GF1 оснащена онлайн-функциями, такими как библиотека для загрузки игр, и даже включает игру, разработанную эксклюзивно для этой консоли. Однако с момента анонсированной даты релиза летом 2024 года о проекте мало что было слышно.