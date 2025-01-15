Разработка малозаметного истребителя в рамках программы NGAD в настоящее время находится под вопросом.

NGAD представляет собой концепцию будущего истребителя для вооруженных сил США. Ничего конкретного о стелс-истребителе 6-го поколения не известно, но нет сомнений, что он будет дорогим.

Концепция NGAD от Collins Aerospace. Фото: Collins Aerospace

Именно бюджет и является одним из самых больших препятствий для реализации программы. И теперь снова будущее программы NGAD находится под вопросом из-за огромных затрат. Глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для завершения концепции потребуется не менее $20 млрд на исследования и разработки. Об этом сообщает War Zone.

Концепция NGAD от Collins Aerospace. Фото: Collins Aerospace Ранее ВВС США заявляли, что в период с 2025 по 2029 год инвестируют в разработку истребителя 6-го поколения в общей сложности $19,6 млрд. С 2013 года Конгресс США одобрил выделение в общей сложности около $4,2 млрд на программу NGAD.

Для сравнения: вся программа создания F-22, преемником которой должен стать самолет NGAD, обошлась в общую сумму около $70 млрд. Из этой суммы $30 млрд было потрачено на первоначальные единовременные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Созданный в рамках программы NGAD самолёт станет первым в мире истребителем шестого поколения, находящимся на вооружении. Пока еще неясно, какие возможности будут у самолета шестого поколения.

Вопрос не только в стоимости разработки, но и в стоимости будущих самолетов NGAD. По словам Кендалла, инвестиции в дизайн — это только первый шаг.

«Нам пришлось бы закупать самолеты, которые стоят во много раз дороже F-35, и поэтому мы можем позволить себе их только в небольших количествах», — заявил командующий ВВС США.

Сколько в конечном итоге будет стоить будущий самолет NGAD, пока неясно. Предыдущие оценки варьировались от $240 млн до $300 млн за самолет, что примерно в три раза превышает стоимость F-35.

«ВВС сформулировали требования к самолету, который по сути заменит F-22. И именно над этим мы работали последние несколько лет. Теперь мы находимся на этапе, когда нам предстоит решить, стоит ли развивать эту концепцию дальше и внедрять ее в производство или нет. И это действительно самая важная веха практически для любой программы», — сказал Кендалл.

В качестве альтернативы можно было бы реализовать и более дешевую концепцию. Одна из таких концепций появилась еще в середине 2024 года.

Так ВВС США представляют себе легкий истребитель

Этот самолет напоминает уменьшенный F-35. Кроме того, у него всего один реактивный двигатель, что интересно, поскольку до сих пор самолеты NGAD в основном изображались с двумя двигателями. У F-22 также два двигателя — у более дешевого F-35, выпущенного позже, только один.

По мнению Кендалла, другой альтернативой могло бы стать усиление внимания к возможностям дальних атак. Он не поясняет, что именно имеет в виду. Вполне возможно, что существующие бомбардировщики, такие как B-21, могут получить дальнейшее развитие. Например, Raider может служить пусковой платформой для ракет класса «воздух-воздух», особенно крупных и дальнобойных.

Грузоподъемность позволит ему нести большое количество более мелких ракет класса «воздух-воздух». Он также может использовать боеприпасы класса «воздух-земля» для уничтожения средств ПВО противника, что также является частью превосходства в воздухе.

Кроме того, B-21 может выполнять функции летающего командного центра и в этой роли управлять беспилотниками в воздушном бою. Эти беспилотники также могут запускаться с борта бомбардировщика-невидимки.

Военно-воздушные силы уже инициировали комплексный пересмотр основных требований и целей программы NGAD. Кендалл подчеркнул, что решение зависит от двух основных факторов: наличия достаточных средств в бюджете и того, являются ли инвестиции в NGAD эффективными.

Первое будет во многом зависеть от приоритетов новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Это в конечном итоге определит, будет ли программа NGAD продолжена в ее первоначальном виде или нет.

Вполне возможно, что доверенное лицо Трампа Илон Маск также хотел бы высказать свое мнение по этому вопросу. Маск возглавит рабочую группу вместе с Вивеком Рамасвами по повышению эффективности правительства. Это может привести к сокращению расходов на оборону.

В любом случае, Маск и раньше привлекал к себе внимание критическими заявлениями о пилотируемых истребителях. Он назвал их «устаревшими в эпоху дронов». По его словам, только «идиоты» будут продолжать строить такие самолеты, как F-35.



