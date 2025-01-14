Военно-морские силы США официально объявили, что их система постановки помех среднего диапазона Next Generation Jammer для самолета радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler достигла начальной боевой готовности.

Новая система постановки помех, разработанная для самолетов радиоэлектронной борьбы класса Growler и имеющая обозначение AN/ALQ-249, достигла первоначальной готовности в декабре, однако информация о ней была предоставлена только в начале января. ВМС США сообщили, что эта система уже применялась в бою самолетами 133-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы на авианосце USS Abraham Lincoln (CVN 72). Новые системы глушения использовались в прошлом году во время операции против повстанцев-хуситов, в ходе которой Growler также применяли противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM.

Фото: ВМС США

Система постановки помех среднего диапазона Next Generation Jammer (NGJ) — одна из ключевых систем, разработанных для американских и австралийских самолетов радиоэлектронной борьбы Growler. Её задача — постановка радиоэлектронных помех в среднем диапазоне и противодействие противовоздушной обороне противника. Систему также можно использовать, например, для нарушения связи.

В конечном итоге система подавления помех нового поколения заменит систему подавления помех ALQ-99, которая изначально использовалась на старых самолетах E/A-6B Prowler. ALQ-99 находится в эксплуатации с 1970-х годов, хотя её неоднократно модернизировали и перестраивали. Однако теперь её можно заменить решением, способным бороться с новыми угрозами, основанным на совершенно новой архитектуре.

Самолет E/A-18G Growler

Для полного ввода системы NGJ в эксплуатацию необходимо будет ввести в эксплуатацию как минимум комплект NGJ-LB (Low Band), но эта программа долгое время откладывалась из-за разногласий между подрядчиками. Работа была выполнена L3 Harris.

Однако сама программа NGJ важна и затратна для военно-морского флота США (поскольку на её реализацию ежегодно планируется тратить более 400 миллионов долларов). Первоначально планировалось разделить эту программу на три компонента: низкий (NGJ-LB), средний (NGJ-MB) и высокий (NGJ-HB) диапазоны. Однако Конгресс не выделил денег на последний проект, несмотря на поддержку самой программы, и вместо этого, как писал DefenseScoop, было решено разработать систему NGJ-MB.

Возможности Growler как узкоспециализированного самолета радиоэлектронной борьбы, созданного на базе двухместного истребителя, фактически уникальны в НАТО, поскольку ни у ВВС США, ни у военно-воздушных сил европейских союзников нет прямых аналогов. Вот почему так важно развивать возможности разведки и радиоэлектронной борьбы.

Стоит также отметить, что Growler, как и Super Hornet, достигли целевых показателей США на 2024 год. Более высокая, чем ожидалось, эксплуатационная готовность ВМС (полный уровень готовности к выполнению миссии), аналогична показателям вертолетов MH-60S и MH-60R. И это несмотря на то, что эти самолеты применялись в боевых действиях на Ближнем Востоке, и несколько лет назад появились сообщения о проблемах с их боевой готовностью.