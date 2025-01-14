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kosmos_news
Небольшой робот будет помогать астронавтам на китайской космической станции «Тяньгун»
Китайское космическое агентство CSNA делает ставку на искусственный интеллект в космосе: умный робот «Сяо Ханг» в будущем может взять на себя выполнение важных задач на космической станции «Тяньгун».

Впервые на китайской космической станции «Тяньгун» будет использоваться робот, призванный помогать астронавтам в их повседневной работе. Интеллектуальную машину называют «Сяо Ханг» (Xiao Hang), что означает «маленький космический путешественник». Как сообщает Space, в настоящее время робот проходит испытания в рамках миссии «Шэньчжоу-19» и в будущем может сыграть более важную роль в эксплуатации и обслуживании космической станции.
Космическая станция «Тяньгун» Китайского космического агентства 
Экипаж текущей миссии «Шэньчжоу-19» тестирует «Сяо Ханг» с момента запуска 29 октября 2024 года. Робот может самостоятельно передвигаться в условиях невесомости, точно позиционировать себя и делать фотографии по команде. По словам Ван Хаозе, первой женщины-инженера в области аэрокосмической техники в Китае, в будущих миссиях робот станет еще более универсальным: 

«Благодаря модернизациям он также сможет выполнять различные функции, такие как осмотр салона и управление ресурсами».

Программное обеспечение робота позволяет астронавтам проводить различные эксперименты, связанные с пространственными отношениями человека и робота, характеристикой поведения робота и технологиями мультимодального взаимодействия. Целью этих экспериментов является повышение эффективности миссии за счет более эффективного взаимодействия между астронавтами и роботизированными системами.

Помимо работы с «Сяо Ханг», астронавты проводят многочисленные эксперименты по изучению влияния микрогравитации на организм человека. Сюда входят, в частности, подробные измерения движения, проводимые с использованием точных измерительных приборов и специального программного обеспечения. Ожидается, что результаты предоставят новое понимание того, как изменяются мелкая моторика и адаптивное обучение астронавтов во время длительных космических полетов.

Еще один интересный эксперимент посвящен изучению воздействия субмагнитных полей и микрогравитации на насекомых. По данным People's Daily, официальной газете Коммунистической партии Китая, группа ученых проводит исследования на плодовых мушках. Эти мелкие насекомые стали первым видом, размножающимся на протяжении трех поколений на космической станции. Результаты этого исследования могут помочь в долгосрочной перспективе улучшить условия жизни для будущих долгосрочных миссий.

Космическая станция «Тяньгун» по размерам составляет всего лишь одну пятую часть Международной космической станции (МКС). Китай планирует поддерживать постоянное присутствие персонала на станции как минимум еще десять лет. Для увеличения мощности космической станции в ближайшие годы планируется добавить дополнительные модули.

Тестирование «Сяо Ханг» и планируемое расширение станции показывают, что у Китая есть серьезные амбиции играть центральную роль в международных космических полетах. Ожидается, что МКС будет выведена из эксплуатации в 2030 году, и «Тяньгун» может стать важнейшей в мире постоянно обитаемой космической станцией. Системы на базе искусственного интеллекта, такие как робот Xiao Hang, могут не только взять на себя выполнение рутинных задач, но и внести решающий вклад в повышение безопасности экипажа и эффективности миссий.

#технологии #китай #космос #робототехника #робот #космическая станция #тяньгун
Источник: space.com
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