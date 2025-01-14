Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Даже 0,001% неверных обучающих данных ставит под угрозу безопасность языковых моделей ИИ
Даже самые незначительные ошибки в данных могут манипулировать языковыми моделями ИИ, такими как ChatGPT или Claude, что сопряжено с рисками, особенно в медицинской сфере, как показывает исследование Нью-Йоркского университета.

Дезинформация и «фейковые новости» не только становятся растущей проблемой для социальных сетей, но и угрожают надежности систем искусственного интеллекта, таких как большие языковые модели (LLM). Как показывает новое исследование, это может быть действительно опасно.
Исследование показывает: даже небольшого количества неверных данных достаточно, чтобы поставить под угрозу надежность языковых моделей ИИ, таких как ChatGPT или Claude
Большинство программ LLM основаны на обучающих данных из свободно доступных текстов в интернете. Модели не могут отличить дезинформацию от реальных фактов, поэтому они также становятся частью «знаний» ИИ LLM.

Исследователи из Нью-Йоркского университета хотели выяснить, при какой доле неверных обучающих данных ИИ становится ненадежным. Для этого они вставили в обучающий набор ИИ-модели статьи, содержащие ложную информацию. Результат: даже 0,001 процента может испортить всю языковую модель и привести к ложным утверждениям ИИ.

Так называемые галлюцинации, т. е. вымышленная информация, являются известной проблемой языковых моделей ИИ, тем более, что чат-боты передают вымышленную информацию с максимально возможной достоверностью. Исследования уже показали, что модели ИИ иногда даже настаивают на своих ложных утверждениях, когда пользователи подвергают их сомнению.

Нетрудно заметить, что это общая проблема. Однако ситуация становится по-настоящему опасной, когда дезинформация искажает данные обучения моделей ИИ, используемых в медицине.

Именно по этой причине исследователи из Нью-Йоркского университета, недавно опубликовавшие свое исследование на сайте nature.com, хотели выяснить, сколько токенов обучающего набора должны содержать дезинформацию, прежде чем ИИ начнет давать неверные ответы. Результат вызывает беспокойство.

«Замена всего лишь одного миллиона из 100 миллиардов обучающих токенов (0,001 процента) дезинформацией о вакцинах привела к увеличению вредоносного контента на 4,8 процента», — пишут ученые в своем исследовании, цитируемом порталом Futurism.

Самая большая проблема заключается в том, что так называемое «отравление данных» не требует прямого доступа к LLM и его параметрам. По мнению исследователей, достаточно целенаправленно распространять дезинформацию в интернете и таким образом влиять на данные обучения языковой модели.

В ходе эксперимента для манипулирования LLM и его ответами потребовалось всего 2000 статей, содержащих дезинформацию. Исследователи даже наблюдали накопление ложных утверждений по темам, по которым они не передавали никаких ложных данных в тестируемую модель ИИ.

«Разработчикам искусственного интеллекта и поставщикам медицинских услуг необходимо учитывать эту уязвимость при разработке ИИ-программ по медицине», — говорится в исследовании.

Классические методы улучшения модели, включая оперативное проектирование и настройку инструкций, не смогли решить проблему. Однако исследователям удалось разработать алгоритм, который мог «распознавать медицинские термины в выходных данных LLM и сопоставлять фразы с проверенным графом биомедицинских знаний». Хотя этот алгоритм не обнаружил всю дезинформацию, он отметил очень высокий процент неверной информации.

Пока не будет найдено надежное решение проблемы искажения наборов данных LLM посредством дезинформации, языковые модели, в частности в медицинской сфере, следует использовать с осторожностью. В отличие от ложных утверждений в социальных сетях, неверные ответы такой модели ИИ могут привести к опасным ошибочным диагнозам или неправильному лечению.

#технологии #искусственный интеллект #обучение #языковые модели
Источник: futurism.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
3
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
4
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
28
Merkur: Из-за прекращения транзита газа через земли Украины запасы газа в Британии упали на 25%
4
Акции компаний квантовых компьютеров упали на $8 млрд после заявления Дженсена Хуанга на CES 2025
2
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
+
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
8
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
6
Valve заблокировала мод для CS:GO, который разрабатывали 8 лет
1
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
4
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
4
Портал Techbreak назвал топ-5 самых мощных ракет класса «воздух-воздух»
+
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
+
Casio представила две новые модели G-Shock Urban Utility Series с 10-летним сроком службы батареи
+
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
13
MSI представила свою концептуальную СЖО со встроенным вращающимся механизмом
1
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
2
Army Recognition: Индия станет первым иностранным производителем американских БТР Stryker
+

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
121
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
11
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
38
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
51
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
26
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
11
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
13:06
Подавляющее большинство из них до сих пор не поняло что их тоже в унтерменьши записали и приговорили к утилизации.
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
Vito Vago
13:03
Ясно сказал, что нападает не Россия!
Рютте: Если ЕС не даст больше денег НАТО, то через пять лет всем придётся учить русский язык
Waramagedon
13:03
Не считай чужие деньги, лучше похвастался своими.
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
OgoGoLog
13:00
"вощет это - военное преступление" С чего вдруг? Со времён бомбардировки Белграда есть формулировка от НАТО "объект может использоваться военными" и перефразируя "отсутствие воды и электричества - это...
Зеленский снова нахамил в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо
KotSkripaley
12:49
Арабский будет учить, а не русский.
Рютте: Если ЕС не даст больше денег НАТО, то через пять лет всем придётся учить русский язык
KotSkripaley
12:47
Экс-президент Порошенко: Для ВСУ на передовой сложилась "очень непростая" ситуация
Waramagedon
12:43
Урсулу не позвали на инаугурацию Трампа, вот и все отношение к шавкам из Европы.
В ЕС переживают, что Россия и США решат все геополитические вопросы без участия Европы
Бахтиер Кудратуллаев
12:43
трусикер типичный либерал. нибольше не меньше. а вы врага из него сделали. у нас свобода слова . но мнение только ваше почему то должно быть *правильным*..и больше ничье. это называется информационый...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
PanzerK
12:43
К обороне готовятся... печально это...
Расконсервированные танки Т-62М новыми снарядами пробивают лобовую броню Leopard-2A4
Waramagedon
12:41
Они сдались, чтоб их контролировали. Пока русские войска стояли в Берлине, никто и пикнуть не смел.
Генсек НАТО решил запугать европейцев перспективой обязательного изучения русского языка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем