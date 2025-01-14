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kosmos_news
Мини-атомная электростанция Билла Гейтса заключила контракты на строительство первого реактора
Компания TerraPower смогла привлечь важных партнеров и, таким образом, приблизилась на шаг к своей цели — вводу объекта в эксплуатацию в 2030 году.

Основатель Microsoft Билл Гейтс считается сторонником ядерной энергетики, которую он рассматривает как важное оружие в борьбе с изменением климата. В прошлом году его компания TerraPower начала строительство новой мини-АЭС в американском штате Вайоминг, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Ожидается, что в пиковые часы мощность электростанции достигнет 500 МВт.
Визуализация, как будет выглядеть готовая электростанция. Фото: TerraPower 
Теперь TerraPower объявляет о достижении еще одной важной вехи — заключении контрактов на строительство первого реактора. Кроме того, TerraPower также смогла обеспечить будущие поставки высокообогащенного низкоконцентрированного урана посредством новых соглашений.

Верхнюю часть реактора будет производить компания Ensa — эта конструкция имеет ключевое значение для безопасности реактора. TerraPower также смогла убедить других поставщиков сотрудничать. Например, Doosan Enerbility поставит цилиндр активной зоны реактора, защитный корпус и внутренние опоры. HD Hyundai изготовит корпус реактора. 

Предполагается, что атомная электростанция, которую будет эксплуатировать TerraPower, будет безопаснее и ее строительство займет меньше времени, чем строительство обычных АЭС. Вместо воды электростанция компании Гейтса TerraPower охлаждается натрием.

В случае отключения электроэнергии нет необходимости в аварийном генераторе для предотвращения расплавления активной зоны, поскольку натриевое охлаждение продолжает работать. Кроме того, должно производиться меньше ядерных отходов.

Первоначально TerraPower хотела построить прототип так называемого «реактора на бегущей волне» в Китае, но свернула проект в 2019 году после того, как правительство США ввело строгие экспортные ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай. 

Небольшой модульный реактор с натриевым охлаждением должен работать на быстрых нейтронах. Это позволяет ему лучше использовать ядерное топливо (в том числе расщеплять уран-238 и «разводить» плутоний). 

Считается, что использование натрия в качестве охлаждающей жидкости опасно. Эксперты по безопасности утверждают, что общего мнения на этот счёт не существует. При оценке такой системы всё всегда зависит от конкретного случая. В принципе, у реакторов с натриевым охлаждением есть две проблемы: во-первых, натрий очень реакционноспособен. Если натрий выйдет из контура охлаждения, это может привести к пожару. Если он вступает в контакт с водой, он также реагирует очень бурно. Кроме того, эти реакторы не отключаются при потере теплоносителя, а продолжают нагреваться до тех пор, пока активная зона не разлетится.

Конструкция нового реактора TerraPower основана на конструкции реактора PRISM. Это реактор, совместно разработанный компаниями GE и Hitachi. 

Весь объект находится под землей. В целях безопасности между первым контуром с натриевым охлаждением и паровым контуром с турбиной имеется также промежуточный контур с натриевым охлаждением. В случае потери теплоносителя магнитоудерживаемые стержни-поглотители падают в активную зону реактора, захватывая быстрые нейтроны. Реактор отключается.


#технологии #энергетика #аэс #электростанция #атомная электростанция #реактор
Источник: terrapower.com
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