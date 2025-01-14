В Великобритании продолжается обсуждение создания системы защиты от атак баллистических ракет. В то же время Лондон инвестирует в компанию, которая производит дешевые и легкие ракеты для защиты от беспилотников.

Недавно газета Times сообщила, что эксперты НАТО обратили внимание на недостатки в системе противоракетной обороны Великобритании. Единственная система вооружения в арсенале Лондона, которая имеет некоторые (ограниченные) возможности для противостояния этому типу угрозы, – это эсминцы Type 45, которые могут противодействовать баллистическим ракетам малой дальности с помощью ракет Aster-30, аналогичных тем, которые используются в системе SAMP/T.

Пусковая установка зенитной батареи SAMP/T с макетом ракеты Aster-30 Block-1 NT

Однако таких кораблей всего шесть, и направление их на оборону определенной части островов снижает возможности флота. Британская армия оснащена несколькими системами Sky Sabre с ракетами CAMM, но они не предназначены для поражения баллистических ракет.

При этом, как отмечается, подобные угрозы развиваются очень быстро, а доступ к баллистическим ракетам имеют не только Россия, Китай и Иран, но и Северная Корея, а также повстанцы-хуситы. Это означает, что такие угрозы могут возникнуть в различных сценариях конфликтов, а сами ракеты модернизируются и совершенствуются очень быстро.

Как пишет UK Defence Journal, руководство Министерства обороны Великобритании объявило, что разработка решений для борьбы с баллистическими угрозами будет включена в текущий план оборонной политики. Однако, учитывая тяжелое финансовое положение Министерства обороны (и всего британского государства), неясно, удастся ли выделить достаточные финансовые ресурсы для системы обороны.

У Лондона есть промышленный потенциал, который можно использовать для укрепления противоракетной обороны. Одним из вариантов является использование существующих систем (например, наземной версии Aster 30, т. е. SAMP/T), другим — разработка нового решения (возможно, здесь определенную роль могла бы сыграть Future Common Missile). Однако угроза исходит не только от баллистических ракет малой дальности (с которыми борются системы классов SAMP/T и Patriot), но и от более тяжелых систем, с которыми в идеале следует бороться из космоса.

Стоит отметить, что пока нет решения по противоракетной обороне, но в декабре прошлого года новая эстонская компания Frankenburg Technologies, также представленная в Литве и Латвии, приняла решение инвестировать 50 миллионов фунтов стерлингов в Великобританию в разработку низкоэнергетических систем.

Однако они будут использоваться для производства небольших (более легких и дешевых, чем нынешние ракеты очень малой дальности) ракет, используемых в основном для борьбы с российскими беспилотниками, такими как «Герань» и их производными.

Недавно Лондон также продемонстрировал системы направленной энергетической защиты от беспилотников — как собственные (на основе микроволн), так и разработанные в рамках промышленного сотрудничества (лазерная система стрельбы). Учитывая меняющийся характер угроз с воздуха, невозможно создать комплексную систему, которая будет защищать как от беспилотников, которые меняются «из месяца в месяц», так и от баллистических ракет. Это станет для Лондона сложной задачей. И не только для него.