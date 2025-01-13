Rocket Lab выступила с предложением для НАСА о более дешевой миссии на Марс.

Вскоре после окончания конференции НАСА, посвященной миссии по доставке образцов с Марса на Землю, Rocket Lab опубликовала собственную концепцию проекта. Ожидается, что альтернативный вариант будет намного дешевле и быстрее в реализации, чем имеющиеся проекты.

Фото: Rocket Lab

Вокруг программы возвращения образцов с Марса возникло много споров. Стоимость доставки образцов с Марса на Землю в рамках текущего плана НАСА оценивается в 11 миллиардов долларов, а возвращаемая капсула попадёт к ученым не ранее 2040 года. Несколько месяцев назад американское агентство решило начать консультации с представителями промышленности и экспертами, чтобы найти решение проблемы.

Текущий план миссии неприемлем, поэтому НАСА нужна другая идея. По сути, это единственная достоверная информация на сегодняшний день. В январе состоялась пресс-конференция с участием администратора НАСА Билла Нельсона и его заместителя в Управлении научных миссий Ники Фокса. В ходе встречи была предоставлена новая информация о программе возврата образцов с Марса.

НАСА рассматривает два варианта. Первый вариант — использовать метод «небесного крана», который применялся при посадке марсоходов Perseverance и Curiosity. Второй предполагает сотрудничество с промышленностью в создании так называемого «тяжелого посадочного модуля».

Решение должно быть принято в 2026 году. В обоих случаях стоимость программы сократится примерно на 4–5 млрд долларов. Однако американское агентство подверглось критике со стороны некоторых членов сообщества, включая Rocket Lab, за задержки и отсутствие конкретики.

Несмотря на сокращение и ускорение возврата образцов на Землю, цена миссии остается высокой. Вскоре после окончания конференции компания Rocket Lab представила возможное решение, предложив метод стоимостью менее 4 миллиардов долларов, который позволит передать образцы в Марса ученым уже в 2031 году.

Предложение Rocket Lab похоже на текущий план НАСА и предполагает использование посадочного модуля для извлечения образцов, ракеты Mars Ascent Vehicle и европейского космического корабля Earth Return Orbiter, который после извлечения доставит груз с орбиты Марса на Землю. Компания заявила, что разница заключается в возможности сделать это быстрее и дешевле.

Проект доставки образцов с Марса на Землю. Фото: Rocket Lab

Однако подробностей проекта нет. Rocket Lab раскритиковала НАСА за отсутствие тщательного анализа своего предложения.

Компания Rocket Lab известна своей легкой ракетой-носителем Electron и конструкцией более тяжелой системы Neutron. Однако компания заверяет в своей эффективности и опыте в миссиях на Марс. Примером могут служить зонды Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которые были созданы для американского космического агентства НАСА частной компанией Rocket Lab и в настоящее время ожидают запуска.