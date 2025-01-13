Сделка между странами положила конец технологическому спору, что может свидетельствовать о прорыве в атомной энергетике.

Южная Корея и США подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) по совместному развитию глобального рынка ядерной энергетики. Соглашение призвано не только укрепить сотрудничество двух стран в отрасли, но и устранить препятствия, связанные со спором о правах интеллектуальной собственности, который ставит под угрозу международные проекты.

Фото: KHNP

В рамках Меморандума о взаимопонимании южнокорейская компания KHNP и американская Westinghouse договорились о принципах сотрудничества, включая снятие возражений Westinghouse против проекта KHNP в Чехии.

Напомним, корейцы были выбраны в качестве предпочтительного подрядчика для строительства ядерных реакторов в Чехии, однако спор по поводу технологии реактора поставил под угрозу реализацию инициативы. Благодаря подписанному меморандуму стороны достигли консенсуса, который позволит завершить контракт стоимостью 18 миллиардов долларов.

Министерство энергетики Кореи и Министерство энергетики США взяли на себя обязательство совместно продвигать гражданскую ядерную энергетику на третьих рынках. Меморандум также предусматривает обмен информацией об экспорте ядерных технологий и сотрудничество в разработке новых решений. Как говорится в пресс-релизе, подписанное соглашение является очередным шагом в 70-летней истории сотрудничества двух стран в сфере атомной энергетики.

Соглашение под названием «Team KORUS» открывает новые возможности, особенно в контексте чешского проекта по строительству атомной электростанции в Дукованах. Проект предусматривает строительство до четырех блоков на основе корейской технологии APR1400, которая уже много лет является предметом спора между США и Кореей. Американская сторона требует разъяснений по вопросу интеллектуальной собственности, поскольку технология реактора APR1400 основана на решениях, разработанных компанией Westinghouse.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что сотрудничество Южной Кореи и США направлено не только на повышение энергетической безопасности, но и на борьбу с климатическим кризисом посредством развития мирной ядерной энергетики. Она добавила, что инициатива «Team KORUS» может стать примером стратегического партнерства, которое приносит пользу обеим сторонам, одновременно способствуя достижению высочайших стандартов безопасности и защиты ядерных технологий.





