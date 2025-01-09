Поставки происходят на фоне огромных потерь Украиной БМП на на курском направлении: по данным Минобороны РФ, противник только в этом районе лишился почти 200 БМП.

В марте 2023 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заверил, что украинская армия очень заинтересована в танке KF-51 «Пантера», представленном на выставке воздушно-наземного вооружения EuroSatory 2022 года, а также в БМП KF-41 Lynx (известную как «Рысь»).







Паппергер особенно настаивал на покупке KF-51 «Пантера», утверждая, что его группа сможет поставить танки украинским силам «в ближайшие пятнадцать-восемнадцать месяцев», что казалось очень амбициозным, поскольку этот танк все еще находился в стадии разработки.

Год спустя компания Rheinmetall объявила о планах создать на Украине четыре оружейных завода для производства снарядов, пороха, средств ПВО и «военной техники». Тема с танком KF-51 «Пантера» уже не упоминалось. Речь шла только о производстве KF-41 Lynx в рамках сотрудничества с украинской оружейной промышленностью.

Действительно, в июне 2024 года немецкая группа объявила, что достигла соглашения с Министерством стратегической промышленности Украины о сборке «нескольких сотен» KF-41 «Рысь» на Украине. Проект рамочного соглашения, который еще предстоит доработать и, прежде всего, утвердить, также включает услуги по обучению, техническому обслуживанию и ремонту.

«Мы также хотим поставить первые боевые машины пехоты Lynx в этом году и в ближайшем будущем начать производство этих систем на Украине», — говорится в пресс-релизе Rheinmetall.

Немецкий промышленник сдержал свое слово. Так, Паппергер сообщил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что первый KF-41 Lynx, произведенный в Унтерлюссе (Германия), был поставлен украинской армии. Данная техника как никогда необходима Украине: только за время боевых действий на курском направлении враг потерял почти 200 БМП, а также более 250 боевых танков. В зоне СВО у ВСУ дела обстоят ещё плачевнее.

По словам генерального директора Rheinmetall, KF-41 Lynx в настоящее время проходит оценку в украинской армии, цель которой состоит в том, чтобы как можно скорее получить указ о начале серийного производства.

KF-41 «Рысь» боевой массой до 44 тонн представляет собой гусеничную БМП, оснащенную 30- или 35-мм пушкой, установленной на башне Lance 2.0, дымовым гранатометом и ракетами Spike LR2 и спаренным 7,62-мм орудием. БМП может перевозить 11 солдат. Машина также пройдет оценку итальянской армии в рамках программы AICS. Техника находится на вооружении венгерских вооруженных сил.