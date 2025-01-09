Однако новый стандарт требует и новых кабелей, и его внедрение займет некоторое время.

Даже небольшая асинхронность звука видео может испортить просмотр фильма. Нет ничего более раздражающего, чем когда звук и изображение не идеально совпадают.







С новым стандартом HDMI 2.2 эта проблема теперь должна быть значительно уменьшена. Новый стандарт был представлен отраслевой ассоциацией HDMI Forum в рамках выставки технологий CES в Лас-Вегасе на этой неделе.

HDMI 2.2 интегрирует новый протокол индикации задержки (LIP) для улучшения синхронизации звука и видео. Должно быть достигнуто значительное снижение задержки звука, особенно при использовании AV-ресиверов или звуковых панелей. Это стало возможным благодаря тому, что LIP помечает звуковую дорожку временной отметкой. Это позволяет подключенным устройствам обмениваться информацией о задержке и минимизировать ее.

Это не единственная инновация, которую приносит HDMI 2.2. Стандарт удваивает доступную пропускную способность до 96 Гбит/с. Данное решение может быть эффективным, например, при использовании приложений дополненной и виртуальной реальности.

Это решение также делает возможным значительно более высокую частоту обновления и разрешение. HDMI 2.2 поддерживает около 4K с частотой до 480 Гц и 8K с частотой до 240 Гц. Теоретически может передаваться разрешение до 12K и 16K. Конечно, это имеет смысл только тогда, когда можно купить мониторы с таким высоким разрешением.

Однако пройдет еще некоторое время, прежде чем HDMI 2.2 действительно достигнет конечных потребителей. Первые кабели и устройства, поддерживающие этот стандарт, ожидаются в третьем квартале 2025 года.

В любом случае клиентам не следует особенно торопиться с обновлением. Стандарт HDMI 2.1, представленный 8 лет назад, может передавать 120 кадров в секунду в 4К, а в 8К — не менее 60 кадров в секунду.





