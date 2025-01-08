Обнаруженная только в начале апреля 2024 года комета C/2024 G3 (ATLAS), скорее всего, будет видна невооруженным глазом в ночном небе примерно с 13 января 2025 года. Тогда она могла бы превзойти по яркости Венеру – если сначала не «сгорит».

В октябре 2024 года две кометы из Облака Оорта, C/2023 A3 (Цучиньшань) и C/2024 S1, были видны невооруженным глазом на ясном ночном небе. Комета C/2024 G3, обнаруженная роботизированной системой астрономического обзора Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) в начале апреля 2024 года, вероятно, прибыла из той же области на краю нашей Солнечной системы.

Комету C/2024 G3 скоро можно будет увидеть невооруженным глазом. Фото: Astrostar

C/2024 G3 пройдет сравнительно близко к Солнцу и поэтому будет видна наблюдателям на Земле. Ожидается, что 13 января 2025 года комета достигнет ближайшей к Солнцу точки своей орбиты и окажется всего в 13,5 миллионах километров от Солнца.

В это же время C/2024 G3 достигает наибольшей яркости. При видимой величине блеска −4,4m комета могла бы сиять даже немного ярче Венеры.

Однако существует риск того, что комета, состоящая из льда и камня, не переживет близкого пролета вблизи Солнца, как сообщает издание Sky & Telescope. В пользу выживания кометы говорит тот факт, что нынешний проход вряд ли будет ее первым приближением к Солнцу.

По мнению исследователей, C/2024 G3 — «старая» комета. Сообщается, что она уже приближалась так же близко к Солнцу 160 000 лет назад. Поэтому вероятность того, что она переживет такое приближение, весьма высока.

Комета C/2024 G3 тогда будет видна невооруженным глазом, но лучше всего из места в Южном полушарии. Через несколько дней после достижения ближайшей к Солнцу точки, примерно 16 января 2025 года, комета будет видна на вечернем небе.

Однако в северном полушарии наблюдение становится затруднительным. Потому что в самой яркой фазе комета будет находиться близко к Солнцу и низко в небе, как сообщает Sky & Telescope.





