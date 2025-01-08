Оптимизация решений в складской логистики и продаж очень сложна. Между сотрудниками-людьми, роботизированными системами, агентами и устройствами существует сильная зависимость. Nvidia хочет это изменить.

Производитель чипов Nvidia нацелился на сектор программного обеспечения для робототехники. Её экосистема «Mega» призвана продолжить разработку Omniverse Blueprint — проекта, который должен обеспечить крупномасштабное управление парком роботов. В конечном итоге цель — создать экосистему для определения оптимальных рабочих процессов для роботизированных систем.







«Mega» сосредоточится на работе складов. Хотя доля робототехники там значительно возросла после пандемии, по данным Nvidia, в большинстве случаев по-прежнему ощущается острая нехватка автоматизации.

Как пишет Nvidia в своем блоге, 10 миллионов заводов, почти 200 000 складов и 40 миллионов километров автомагистралей теперь образуют «вычислительную» структуру нашего физического мира. Однако базовая сеть производственных мощностей и распределительных центров по-прежнему проектируется, управляется и оптимизируется вручную.

Производитель чипов хочет создать экосистему роботов. Компания убеждена, что будущее автоматизации складов не может заключаться в одном решении. Nvidia представляет это так: в своей экосистеме роботы разных форм-факторов должны работать вместе, выполняя разные задачи. Автономные мобильные роботы должны самостоятельно передвигаться, можно использовать роботизированные манипуляторы, точно так же, как автономные вилочные погрузчики и, возможно, даже человекоподобных роботов.

Ни одному провайдеру пока не удалось разработать эффективное роботизированное управление таким парком, пишет портал TechCrunch. Однако Nvidia находится в лучшем положении, чем кто-либо другой, для удовлетворения этой потребности.

Платформа, впервые представленная на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, призвана открыть новую эру промышленного искусственного интеллекта и моделирования роботов — посредством программно-определяемого тестирования и оптимизации на заводах и складах. Платформа предназначена для обеспечения возможности привнести программно-определяемые возможности в физические активы, обеспечивая при этом непрерывную разработку, тестирование, оптимизацию и развертывание.