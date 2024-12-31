Унифицированные зарядные порты — не единственные изменения, которые теперь являются обязательными в соответствии с Директивой ЕС 2022/2380. Изменения коснутся и электромобилей.

Apple прекратила продажу моделей iPhone SE и iPhone 14 в Европе. Это были последние iPhone с портом Lightning, собственным зарядным портом Apple.

Отныне некоторые iPhone больше не будут предлагаться в Европе

Причиной такого шага является новая директива ЕС 2022/2380, которая требует введения единого порта зарядки USB-C. Постановление вступило в силу с 28 декабря и направлено на сокращение электронных отходов и улучшение совместимости зарядных устройств.

По данным The Verge, Apple удалила iPhone SE, iPhone 14 и 14 Plus, а также клавиатуру Magic Keyboard на базе Lightning из интернет-магазинов Apple в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды и Норвегия.

Однако эти устройства по-прежнему доступны в США и на других рынках за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

Директива ЕС требует, чтобы с 28 декабря 2024 года многие устройства, включая смартфоны, планшеты и наушники, имели порт USB-C. Кроме того, устройства с функцией быстрой зарядки должны поддерживать стандарт USB-PD.

Зарядные устройства также должны предлагаться в комплекте с гаджетами, чтобы избежать ненужных дополнительных трат. Улучшенная маркировка призвана облегчить потребителям понимание требований к совместимости и зарядке их устройств.

Директива ЕС 2022/2380 была принята 23 ноября 2022 года. Она призвана обеспечить лучшую стандартизацию правил всех государств-членов на рынке.

Основное внимание уделяется внедрению стандартизированных решений для зарядки для улучшения совместимости, сокращения электронных отходов и снижения затрат для потребителей.

Существуют также новые правила для производителей электромобилей, касающиеся долговечности и возможности переработки аккумуляторов. Кроме того, следует улучшить совместимость зарядных станций.

Это означает, что автомобили разных производителей могут заряжаться на одних и тех же зарядных станциях, независимо от их систем розеток. Директива является частью более широкой стратегии Европейского Союза по продвижению экологически чистой мобильности и достижению целей по защите климата.

Ожидается, что iPhone SE 4 с портом USB-C появится на рынке в 2025 году. Он должен не только соответствовать новым стандартам ЕС, но также быть оснащен OLED-дисплеем, улучшенным процессором, лучшей камерой и большим объемом памяти.

Согласно недавней утечке с японского форума Naver, цена на новый iPhone SE в США вырастет с 430 долларов до чуть менее 500 долларов. Ожидается, что новое зарядное устройство Apple USB с возможностью быстрой зарядки будет продаваться отдельно за 25 долларов.