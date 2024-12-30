Зарегистрированный в Панаме и следующий в РФ танкер M/T Jazz 30 декабря встал на якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя.

Береговая охрана Финляндии установила контакт с танкером, направлявшимся в сторону российского города Приморск. СМИ предположили, что это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту», однако подтверждений данной версии нет.



На судне, дрейфующем у входа в Финский залив, произошел отказ двигателя. Приняты меры для предотвращения возможного ущерба окружающей среде, сообщила в понедельник, 30 декабря, Береговая охрана.

К месту происшествия в районе полуострова Ханко (около 120 км к западу от Хельсинки) были отправлены буксир, патрульный катер и вертолет. Это танкер M/T Jazz длиной 183 метра, предназначенный для перевозки нефтепродуктов и химикатов и плавающий под флагом Панамы. По словам береговой охраны, судно не перевозит нефть, но имеет собственные запасы топлива.

Экипаж этого судна провел ремонтные работы и принял меры по предотвращению повторного дрейфа судна (так называется отклонение от курса). Танкер в настоящее время стоит на якоре к югу от Ханко. По данным служб мониторинга морского движения, судно, предположительно принадлежащее российскому «теневому флоту», следовало из Судана в сторону Приморска в Ленинградской области.

По данным береговой охраны, данная ситуация не связана с недавним инцидентом в Финском заливе (речь идёт о повреждении подводных кабелей - энергокабеля EstLink 2 и нескольких телекоммуникационных кабелей. Тот инцидент произошел на прошлой неделе.

По словам береговой охраны, подводная инфраструктура не подвергалась риску из-за стоянки на якоре M/T Jazz. В настоящее время принимаются меры по предотвращению застревания корабля на мелководье, получения повреждений и протечек из-за сложных погодных условий на море.