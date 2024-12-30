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kosmos_news
Великобритания заказала ударные дроны дальнего действия для поддержки миссии CABRIT в Эстонии
Заявленная цель британцев — усиление разведывательного и боевого потенциала армии.

Министерство обороны Великобритании заказало ударные дроны дальнего действия. Эти системы предназначены для поддержки миссии CABRIT в Эстонии.
DART 250 EW
Контракт на сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов был заключен с Modini Limited. Эта компания специализируется, среди прочего, на производстве реактивных дронов. Одним из их продуктов является реактивный дрон Dart 250, который был представлен во время оборонной выставки MSPO 2024 в Кельце.

В заявлении министерства не указана конкретная модель, которая была выбрана. Известно, что эта система должна стать частью проекта ASGARD. Целью проекта является усиление разведывательного и ударного потенциала британской армии.

Предполагается, что эти беспилотники смогут наносить удары на большие расстояния с высокой точностью. Контракт заключен сроком на 24 месяца и призван поддержать миссию CABRIT — так называется постоянное военное присутствие Великобритании в Эстонии. Поэтому можно предположить, что беспилотные ударные комплексы направятся прямо к границе с Россией, в нескольких сотнях километров от Санкт-Петербурга и Москвы.

Заказанное оружие должно быть доставлено к весне 2025 года, а с лета 2025 года оно будет использоваться в миссии CABRIT. В заявлении Минобороны Великобритании подчеркивается, что заказанные системы «не будут определять долгосрочные технические решения, используемые в рамках заказов на дроны этого типа».

«Проект ASGARD предназначен для удовлетворения конкретных краткосрочных потребностей в возможностях и не будет определять технические решения для долгосрочных потребностей Министерства обороны Великобритании в беспилотных возможностях», — говорится в сообщении.

О беспилотнике DART 250EW пока известно немного, кроме того, что он оснащен реактивным двигателем и его основной задачей является поражение систем радиоэлектронной борьбы противника и других приборов электромагнитного излучения, например, радаров.

В сентябре некоторые СМИ сообщили об испытаниях украинцами системы, напоминающей Dart 250. Информации о том, использовались ли эти летательные аппараты в боевых действиях, нет.

#россия #военная техника #великобритания #дроны #беспилотники #эстония #asgard #dart 250
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