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kosmos_news
Американская компания Sierra Space заключила соглашения о производстве полупроводников в космосе
Sierra Space заключила два соглашения с компаниями, заинтересованными в производстве полупроводников в условиях микрогравитации. Для этой цели может быть использован новый многоразовый космический корабль (ракетоплан) Dream Chaser, который сейчас готовится к первому полету.

Американская космическая компания Sierra Space объявила о заключении контрактов с Astral Materials и Space Forge. Сотрудничество будет направлено на изучение возможности использования космического челнока Dream Chaser и планируемой космической станции для производства широкого спектра полупроводниковых технологий на низкой околоземной орбите (НОО).
Фото: Sierra Space


«Чтобы создать сильную космическую экономику, нам необходимо использовать микрогравитацию, а для этого важно построить отношения с коммерческими компаниями, которые имеют лучший опыт в разработках технологий. Так создаются новые решения и так мы достигаем общей цели», — прокомментировал соглашение Том Вайс, генеральный директор Sierra Space.

Стоит отметить, что Astral Materials и Space Forge занимаются технологиями, связанными с производством полупроводников в условиях микрогравитации, но разработки пока находятся на ранней стадии развития. 

Их главная цель — развить способность производить полупроводниковые кристаллы, имеющие ключевое значение для электроники. Прежде всего, с точки зрения эффективности производства, что в земных условиях в данном случае затруднительно.
Фото: Astral Materials 
Astral Materials производит материалы, которые невозможно произвести на Земле. Технология использует микрогравитацию, доступ к которой возможен только в космосе. 

«Цель — работать с лидерами космической отрасли, такими как Sierra Space, которые уже решают инфраструктурные проблемы, связанные с созданием устойчивой космической экономики», — подчеркнула Джессика Фрик, генеральный директор и соучредитель Astral Materials.

Astral Materials будет сотрудничать с Sierra Space в проектах, которые могут быть реализованы на борту космического корабля Dream Chaser. Это новый ракетоплан, который сейчас готовится к своему первому полету. Интересно, что соглашение также охватывает сотрудничество при использовании полупроводниковых технологий для планируемой космической станции «Орбитальный Риф». Её разрабатывает Sierra Space в сотрудничестве с Blue Origin.

В свою очередь, в случае партнерства с Space Forge стороны планируют сотрудничать как в сфере исследований и разработок, так и в рамках миссий, которые призваны обеспечить возможность производства полупроводниковых материалов в космосе. Официальное объявление показывает, что соглашение с Space Forge также включает совместную деятельность по внедрению производственных систем в вышеупомянутую космическую станцию «Орбитальный риф».

«Используя космос как уникальную лабораторию, мы хотим производить полупроводниковые материалы высочайшего качества, которые принесут значительную пользу американской промышленности, включая оборону, телекоммуникации, автомобилестроение и другие критически важные отрасли инфраструктуры нашей страны», — сказала Мишель Флемминг, президент Space Forge.

Хотя Dream Chaser еще не совершил свой первый полет, он уже вызывает интерес со стороны различных организаций. Первоначально планировалось, что челнок совершит свою дебютную миссию со вторым полетом ракеты Vulcan Centaur компании United Launch Alliance. Однако в июне 2024 года было подтверждено, что шаттл исключен из списка грузов для этого рейса. Предполагаемая дата запуска на данный момент — май 2025 года.

Первый беспилотный челнок будет называться Tenacticy. Согласно информации, предоставленной Sierra Space, Tenacity создан по образцу космических челноков НАСА, но имеет гораздо меньшие размеры. Вместе с грузовым модулем Shooting Star он имеет размер 9 м и объем 33 м3.

Sierra Space планирует к 2030 году построить парк из 15 челноков Dream Chaser. Уже ведутся работы над следующим космическим кораблём — Reverence. Помимо перевозки грузов и пассажиров на Международную космическую станцию (МКС), идея состоит в том, чтобы использовать их в транспортных миссиях к будущему орбитальному комплексу — «Орбитальному рифу».

#технологии #полупроводники #космос #чипы
Источник: space24.pl
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