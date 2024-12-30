Также впервые публике показали салон китайского скоростного поезда, развивающего скорость 450 км/ч.

Ожидается, что новый китайский высокоскоростной поезд с максимальной скоростью до 450 км/ч станет самым быстрым традиционным поездом (не на магнитной подушке) в мире. Последний прототип CR450 впервые представлен публике. Интерьер также был показан впервые.

Китай демонстрирует прототип сверхскоростного поезда CR450. Фото: China Railway

Соответственно, CR450 будет иметь просторный бизнес-класс, приватные купе и 2-3 места в стандартном классе. Внешний вид поезда выполнен в виде стрелы, сообщают государственные СМИ.



Крейсерская скорость CR450 составит 400 км/ч. Это самая высокая рабочая скорость в мире для обычных железных дорог. В ходе испытаний поезд достиг максимальной скорости 453 км/ч. В Китае поезда Fuxing в настоящее время движутся с максимальной скоростью 350 км/ч. В будущем они будут заменены или дополнены CR450.





Сообщается, что по сравнению с поездами Fuxing новый CR450 на 10 процентов легче и имеет на 20 процентов большую тормозную мощность. Потребление энергии и сопротивление воздуха также должны быть на 20 процентов ниже. CR450 планируется начать эксплуатировать уже в следующем году.Превзойти CR450 могут только поезда на магнитной подушке, которые могут развивать скорость до 500 км/ч. Используя электромагнитную технологию, поезда как бы парят над рельсами, чтобы избежать трения. Однако технология магнитной левитации сложна и не используется в больших масштабах.





Поэтому Народная Республика хочет увеличить скорость существующей железнодорожной сети с помощью поездов CR450. Это позволит сократить время в пути из Пекина в Шанхай с 4,5 часов до 3,3 часов.



