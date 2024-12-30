Однако речь идёт лишь о так называемых одноразовых электронных сигаретах, многоразовые электронки остаются легальными.

Бельгия — первая страна ЕС, которая ввела запрет на продажу одноразовых электронных сигарет. Новое постановление вступит в силу 1 января 2025 года и основано как на соображениях здоровья, так и на защите окружающей среды. Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук обосновывает свое решение растущим распространением этих продуктов среди молодежи. Недорогие одноразовые электронные сигареты могут использоваться специально для того, чтобы познакомить молодых потребителей с продуктами, содержащими никотин.



Электронные вейпы, как их еще называют, доступны как в многоразовых версиях, так и в недорогих одноразовых версиях. Они часто очень красочны по дизайну и бывают самых разных вкусов - отчасти для того, чтобы понравиться молодежи. Одноразовые электронные сигареты изготавливаются на основе жидкости с солью никотина и рассчитаны примерно на 600 затяжек. Такой одноразовый вейп обычно соответствует примерно 20 сигаретам, то есть пачке.

Помимо аспектов здоровья, важную роль в принятии решения также играют факторы окружающей среды. Утилизация одноразовых устройств, содержащих пластик, батарейки и электронные компоненты, оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Кроме того, из-за оставшихся химикатов образуются опасные отходы.

Примечательно, что многоразовые электронные сигареты не запрещены. Они по-прежнему считаются возможным средством помощи в отказе от курения традиционных сигарет, когда другие методы не помогают. Бельгийская инициатива может послать сигнал другим странам ЕС. Ванденбрук призывает Европейскую комиссию модернизировать существующее табачное законодательство и адаптировать его к текущим событиям.

Есть некоторое понимание запрета со стороны самой отрасли. Трейдеры не ожидают серьезных экономических потерь, поскольку доступны альтернативы, такие как системы многоразового использования. Эти продукты могут компенсировать потерю рынка одноразовых электронных сигарет.

В России также обращают внимание на вред вейпов. Так, в конце 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Под ограничения попадают даже безникотиновые устройства и жидкости. Необходимость такой меры депутаты объяснили ростом популярности вейпов у подростков.