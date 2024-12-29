Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает 2025 год важным поворотным моментом для компании. Gemini будет и дальше расширяться, чтобы конкурировать с OpenAI и другими компаниями.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи четко сформулировал свое видение на 2025 год: компания хочет доминировать на рынке с помощью своей модели ИИ Gemini и обогнать конкурентов. Как сообщает американская новостная платформа CNBC, Пичаи заявил своим сотрудникам на внутреннем стратегическом совещании, что 2025 год станет ключевым годом для Google, и дальнейшее развитие Gemini будет в приоритете.

Сундар Пичаи. Фото: photosince

Gemini — это ответ Google на растущее доминирование OpenAI, которая установила новые стандарты с помощью своего виртуального помощника ChatGPT на базе искусственного интеллекта. Gemini предназначен для использования в различных приложениях — от интеграции чат-ботов до специализированных инструментов, таких как Gemini Advanced. Платная версия ИИ-модели предназначена для поддержки пользователей в сложных проектах.

Инструмент обладает расширенным пониманием языка и мультимодальными возможностями, которые позволяют обрабатывать различные форматы, такие как текст, речь, изображения или видео. Использование Gemini Advanced в настоящее время стоит около 22 долларов в месяц.

Для Google крайне важно разрабатывать инновационные продукты, не полагаясь на дорогие подписки. Для сравнения: стоимость новой Pro-версии ChatGPT составляет 200 долларов в месяц. По мнению Пичаи, Google не должна предлагать дорогие модели, как это делают некоторые конкуренты. Вместо этого он хочет сделать Gemini доступным для широкой аудитории.

Он обратился к своим сотрудникам:

«В 2025 году мы должны сосредоточиться на раскрытии преимуществ этой технологии и решении реальных проблем пользователей».

Встреча сотрудников состоялась в конце года, который Google назвал одним из самых сложных в своей истории. Компания сталкивается не только с жесткой конкуренцией, но и с усилением контроля со стороны регулирующих органов. В августе суд постановил, что Google незаконно удерживает монополию на рынке поисковых систем. В ноябре Google попросили продать интернет-браузер Chrome. Также технологическую компанию обвинили в незаконном доминировании в сфере онлайн-рекламы. Дело завершилось в сентябре, и решение суда все еще не принято.

До сих пор Google по-прежнему считается бесспорным лидером мирового рынка в секторе поисковых систем. Однако в будущем ситуация может измениться — не только потому, что позицию компании оценивают суды, но и потому, что у OpenAI также есть амбиции на рынке поисковых систем. Чтобы не отставать от конкуренции, Пичаи подчеркнул необходимость работать творчески и эффективно, несмотря на ограниченность ресурсов. После значительного сокращения затрат и сокращения примерно шести процентов рабочей силы в 2023 году компания хочет сосредоточиться на новых разработках в 2025 году.

У Google большие планы на предстоящий год. По словам Пичаи, в первой половине года поисковая система, среди прочего, представит ряд функций искусственного интеллекта. А Project Astra, экспериментальную версию универсального помощника Google, анонсированную компанией в мае, также планируется обновить в первой половине года. Поэтому компания задает быстрый темп. Конкуренция жесткая, а вместе с ней и необходимость идти в ногу со временем.

Пичаи считает 2025 год поворотным моментом, когда инвестиции в искусственный интеллект и инновации должны окупиться. Тот факт, что технологическая компания осознает важность момента, является огромным преимуществом.