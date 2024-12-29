Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи границы с Индией, что вызывает беспокойство соседней страны и экологов.

Китайские власти дали согласие на строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции. ГЭС будет построена на Тибетском нагорье (в частности, на реке Ярлунг Цангпо) и будет вырабатывать 300 млрд кВтч ежегодно, что примерно в два раза больше энергии, чем ежегодно потребляет вся страна. Общая стоимость проекта составит примерно 140 миллиардов долларов.

Плотинная гидроэлектростанция «Три ущелья»

Гидроэнергетика – один из старейших возобновляемых источников энергии в мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году более 20 процентов систем производства электроэнергии во всем мире будут старше 55 лет. Средний возраст гидроэлектростанции в США уже составляет около 65 лет.

Что касается китайского проекта, например, с точки зрения производства электроэнергии, ГЭС примерно в 3 раза мощнее, чем плотинная гидроэлектростанция «Три ущелья», которая в настоящее время считается самой мощной электростанции в мире.

Эта ГЭС – из-за своих размеров – оказала на окружающую среду множество неожиданных последствий. Например, эксперты НАСА подсчитали, что скопление воды на плотине «Три ущелья» увеличило продолжительность дня на 0,06 микросекунды, воздействуя на ось вращения Земли. Кроме того, этой масштабной системе также удалось сместить географический полюс планеты на 2 сантиметра.

Так что же произойдет после строительства новой гидроэлектростанции? Трудно сказать. Однако известно, что китайский проект уже вызывает протесты, например, в Индии, которая обеспокоена тем, что новая плотина повлияет на водоснабжение регионов ниже по течению. Кроме того, ГЭС может поставить под угрозу существования рыб. В связи с этим уже разрабатываются новые экологические нормы в контексте эксплуатации таких объектов.

Новые экологические нормы могут привести к тому, что старые предприятия придется дорого ремонтировать или полностью закрывать. Это большая проблема, поскольку, когда гидроэлектростанции отключаются от сети, государства теряют гибкий источник энергии с нулевым уровнем выбросов, который помогает бороться с изменением климата. Новые технологии, в том числе турбины, щадящие рыбу, могут помочь коммунальным предприятиям и регулирующим органам найти баланс между здоровьем речных экосистем и глобальными климатическими целями.