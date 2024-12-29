Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
НАСА завершило первые испытания трёх лунных аппаратов
Испытания включали серию мероприятий в присутствии астронавтов, которые изучили системы управления.

В Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне команда инженеров НАСА завершила первый этап испытаний лунного вездехода (LTV), который будет использоваться астронавтами для путешествий по поверхности Луны в рамках международной программы Artemis («Артемида»).
Слева направо: FLEX от Astrolab, Moon RACER от Intuitive Machines и вездеход Eagle от Lunar Outpost в Космическом центре НАСА. Фото: НАСА
Lunar Outpost, Intuitive Machines и Astrolab Venturi представили на конкурс свои предложения. Первый раунд испытаний начался в сентябре, когда каждый участник доставил в центр НАСА модели своих аппаратов LTV. Работы в установке ARGOS (Active Response Gravity Offload System), имитирующей гравитацию Луны, завершились в декабре отправкой командам соответствующих инструкций.

Испытания включали серию мероприятий в присутствии астронавтов, которые проверяли такие компоненты, как интерфейс дисплея или системы управления. Благодаря моделированию условий гравитации на Луне (около 1/6 земной) испытатели выполняли задачи вне транспортных средств, состоящие из сбора или разборки исследовательских инструментов. Однако главным процессом была проверка систем безопасности. В ходе исследования группа инженеров провела моделирование операций по спасению пострадавшего пассажира.

Первый этап был сосредоточен на тестировании моделей лунных транспортных средств, но также предоставил возможность проверить комфорт и мобильность космических костюмов НАСА и Axiom Space (модель AxEMU). Последняя модель заслуживает особого внимания, поскольку она будет использоваться при высадке человека на Луну в рамках миссии Artemis III.
Астронавты в вездеходе Eagle от Lunar Outpost. Фото: НАСА
Костюмы будут адаптированы к потребностям как мужчин, так и женщин. Астронавты смогут совершать в них выходы в открытый космос продолжительностью не менее восьми часов. Костюм оснащен возобновляемой системой удаления углекислого газа и передовой технологией охлаждения. Кроме того, он имеет современные покрытия на шлеме, призванные обеспечить большую возможность наблюдения за окружающей средой.

Американское агентство выбрало для участия в тендере Astrolab Venturi, Lunar Outpost и Intuitive Machines в апреле 2024 года. На тот момент точные технические требования к лунному вездеходу (LTV) не были предусмотрены, не считая возможности работать не только с экипажем, но и автономно.

В заявлении НАСА говорится, что в 2025 году будет издан приказ об утверждении предложений по проведению демонстрационной миссии на Луну, которая подтвердит работу и безопасность каждого LTV. 

Однако стоит отметить, что некоторые компании осуществляют такую деятельность самостоятельно. Примером может служить Venturi Astrolab, которая в 2025 году будет тестировать некоторые элементы, то есть батареи или колеса, на Луне с помощью демонстратора технологии FLIP.

Окончательная версия предложенного LTV, которая будет выбрана НАСА, впервые появится на южном полюсе естественного спутника Земли во время миссии «Артемида V». Ориентировочная дата — март 2030 года.


#космос #наса #луна #артемида
Источник: space24.pl
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
16
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
1
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
15
Lloyd's List: Нефтяной танкер, повредивший подводные кабели, был оснащён шпионским оборудованием
6
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
4
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
1
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
2
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
2
В разработке GPT-5 возникли серьезные проблемы: у OpenAI закончились ресурсы для обучения
3
Журналисты показали секретный российский дрон "Сибирячок"
2
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Армия США начала выпускать новые вездеходы для операций в Арктике
3
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
1
iPhone 17 Pro будет иметь меньший динамический остров благодаря использованию технологии Meta Lens
+

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
346
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
50
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
11
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
4
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
14
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
5
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
13
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
+
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
21:20
рагнарек.первое попавшееся.огрызок 3050 принимает золотой дождь .как обычно
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Vorvort
21:19
Вот тебе новая игра без апскейлеров, все там отлично у Radeon. https://vk.com/video105050131_456239125?list=ln-CnSixOULoN64ptfrHM
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
21:19
мне срать на течпауэр, на ютуб, и прочую хрнь, я сам делаю тесты, и вижу иной результат, катись короче, иди фапай на свою дрисню на скринах
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Gamandril
21:18
Модераторы просили не править. Ну а что если бы я начал расписывать про разные фильтры видеокарт и как они влияют на выдаваемый результат и кто-то из видео монтажеров прибежал бы и начал критиковать? ...
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
Nvidia&Intel Hater
21:18
да да да.ток у самого у тебя именно оттуда же тесты.кстати напомнить как опарафинивалась твоя не течпауэр ??
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
21:17
не выдуманные ареальные.твоя просто эпически у моей то заглатывает .а врастре моя в разгоне равна 3060
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Nvidia&Intel Hater
21:16
да да да.у тебя не карта а отсос собачий..
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Backardi
21:16
выдуманные 40% сверху, надеюсь считать умеешь
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
ebatorуа
21:16
по сан-франциско орешник может пробить.Вот тебе и сан-франциско,город в стиле диско,скоро,как вши на сковородке,будут крутится вороги.
Bild: Германия признала, что "Орешник" делает системы Patriot бесполезными
Nvidia&Intel Hater
21:16
у него огрызок 3050.а дерьмом он назвал карту которая на 40 процентов дрючить его поделие.у него уже кташки слетели
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем