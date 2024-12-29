Испытания включали серию мероприятий в присутствии астронавтов, которые изучили системы управления.

В Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне команда инженеров НАСА завершила первый этап испытаний лунного вездехода (LTV), который будет использоваться астронавтами для путешествий по поверхности Луны в рамках международной программы Artemis («Артемида»).

Слева направо: FLEX от Astrolab, Moon RACER от Intuitive Machines и вездеход Eagle от Lunar Outpost в Космическом центре НАСА. Фото: НАСА

Lunar Outpost, Intuitive Machines и Astrolab Venturi представили на конкурс свои предложения. Первый раунд испытаний начался в сентябре, когда каждый участник доставил в центр НАСА модели своих аппаратов LTV. Работы в установке ARGOS (Active Response Gravity Offload System), имитирующей гравитацию Луны, завершились в декабре отправкой командам соответствующих инструкций.

Испытания включали серию мероприятий в присутствии астронавтов, которые проверяли такие компоненты, как интерфейс дисплея или системы управления. Благодаря моделированию условий гравитации на Луне (около 1/6 земной) испытатели выполняли задачи вне транспортных средств, состоящие из сбора или разборки исследовательских инструментов. Однако главным процессом была проверка систем безопасности. В ходе исследования группа инженеров провела моделирование операций по спасению пострадавшего пассажира.

Первый этап был сосредоточен на тестировании моделей лунных транспортных средств, но также предоставил возможность проверить комфорт и мобильность космических костюмов НАСА и Axiom Space (модель AxEMU). Последняя модель заслуживает особого внимания, поскольку она будет использоваться при высадке человека на Луну в рамках миссии Artemis III.

Астронавты в вездеходе Eagle от Lunar Outpost. Фото: НАСА

Костюмы будут адаптированы к потребностям как мужчин, так и женщин. Астронавты смогут совершать в них выходы в открытый космос продолжительностью не менее восьми часов. Костюм оснащен возобновляемой системой удаления углекислого газа и передовой технологией охлаждения. Кроме того, он имеет современные покрытия на шлеме, призванные обеспечить большую возможность наблюдения за окружающей средой.

Американское агентство выбрало для участия в тендере Astrolab Venturi, Lunar Outpost и Intuitive Machines в апреле 2024 года. На тот момент точные технические требования к лунному вездеходу (LTV) не были предусмотрены, не считая возможности работать не только с экипажем, но и автономно.

В заявлении НАСА говорится, что в 2025 году будет издан приказ об утверждении предложений по проведению демонстрационной миссии на Луну, которая подтвердит работу и безопасность каждого LTV.

Однако стоит отметить, что некоторые компании осуществляют такую деятельность самостоятельно. Примером может служить Venturi Astrolab, которая в 2025 году будет тестировать некоторые элементы, то есть батареи или колеса, на Луне с помощью демонстратора технологии FLIP.

Окончательная версия предложенного LTV, которая будет выбрана НАСА, впервые появится на южном полюсе естественного спутника Земли во время миссии «Артемида V». Ориентировочная дата — март 2030 года.





