Запас ракет ATACMS сейчас практически исчерпан и даже Великобритания не в состоянии поставлять ракеты большей дальности Украине.

В октябре 2023 года, после долгого запроса, Украина наконец получила от США тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS (Армейская тактическая ракетная система), которые могут запускаться с помощью высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS). Однако тогда ВСУ не разрешили использовать их для поражения военных объектов, расположенных на территории России. Для Вашингтона это было вопросом предотвращения любой «эскалации» с Москвой.







Год спустя американский президент Джо Байден снял все ограничения на использование ATACMS. Затем Великобритания сделала то же самое с крылатыми ракетами класса «воздух-земля» Storm Shadow, как и Франция с SCALP EG.

Это оружие большой дальности (не менее 300 км) должно было поразить склады материально-технического снабжения, а также аэродромы, используемые российскими войсками для проведения СВО на Украине, а также оружейные заводы. Однако ничего из этого не вышло и планы Запада провалились. При этом, предоставленных ракет становится всё меньше, а запасы пополнять уже фактически неоткуда.

В ответ Россия устроила демонстрацию силы, выпустив баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Однако украинские силы продолжали наносить удары по территории России, используя имеющиеся в их распоряжении ракеты большой дальности. По данным Москвы, были использованы 31 ATACMS и 14 Storm Shadows.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр недавно заявил, «что этого недостаточно для победы». Потому что, по сути, ход СВО не изменился. Более того, за исключением запуска ракеты «Орешник» по Днепру, военной эскалации, которой так опасались, не произошло.

Как отмечает New York Times, случай с ATACMS «сравним с тем, что произошло с другим западным оружием», а именно с тем, что Украина получила его только после потери позиций.

В любом случае, если бы даже ATACMS и SCALP EG/Storm Shadow были эффективны, представители НАТО заявили американской газете, что украинские силы могли бы быть «более разумными» в выборе целей из-за ограниченного количества доставленных ракет.

В итоге запас ракет ATACMS сейчас практически исчерпан. Когда президент Байден разрешил Киеву использовать их против объектов, расположенных в России, у украинских сил осталось только около пятидесяти ракет из полученных 500. Что касается Storm Shadow, Великобритания уже предупредила, что у нее осталось не так много доступного для поставок оружия.

Считается, что с предстоящими изменениями во внешней политике США, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, украинские силы должны сохранить оставшиеся у них ракеты ATACMS.



