Система противоракетной обороны была использована в Израиле против ракеты хуситов.

Система противоракетной обороны THAAD армией США впервые была применена в бою 26 декабря. Баллистическая ракета ополченцев-хуситов была выпущена по Израилю, а система ПВО её сбила. При этом, сейчас выясняется, была ли запущена ракета по Израилю вообще.

Пусковая установка THAAD запускает ракету. Фото: Армия США

В любом случае это был не первый случай, когда система THAAD использовалась для защиты от ракет (но не армией США). Объединенные Арабские Эмираты использовали систему Lockheed Martin еще в 2022 году — также для отражения баллистической ракеты ополченцев-хуситов.

Подробности операции были опубликованы на платформе X. По словам автора поста, можно услышать, как американский солдат описывает запуск ракеты: «Я ждал этого 18 лет». Однако первая батарея THAAD была активирована в 2008 году, 16 лет назад. Система THAAD используется в Израиле с октября, как пишет Reuters.

В пятницу, 27 декабря, йеменская повстанческая группировка заявила, что выпустила ракету по израильскому аэропорту Бен-Гурион недалеко от Тель-Авива. По данным Сил обороны Израиля, ракета была перехвачена еще до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля. Неизвестно, какую роль в этом сыграла батарея THAAD.

Как именно оснащена система THAAD в Израиле, неясно. Терминал системы обороны высотного района может состоять до 9 мобильных ракетных пусковых установок, каждая из которых может быть оснащена 8 ракетами. Дополняют батарею радар дальнего действия и мобильный пункт управления огнем.

Так устроена батарея THAAD. Фото: Армия США

Система защиты предназначена для ликвидации баллистических ракет малой, средней и большой дальности на конечном этапе, то есть на последнем этапе их полета. На этом этапе баллистические ракеты снова входят в атмосферу и направляются к своей конечной цели.

Фото: Армия США

Ракеты THAAD могут достигать скорости, в восемь раз превышающей скорость звука, и иметь дальность действия около 200 километров. У них нет на борту никакой взрывчатки, а они уничтожают цель исключительно за счет кинетической энергии при столкновении.

Для Израиля THAAD представляет собой важную часть противоракетной обороны — наряду с собственными системами David's Sling и Arrow 2.

Израиль недавно снял с вооружения свои системы «Пэтриот», ослабив свой потенциал противоракетной обороны на поздней стадии. Однако благодаря системе Arrow 3 Израиль имеет возможность перехватывать баллистические ракеты на середине их траектории.

В настоящее время армия США имеет семь систем THAAD, три из которых расположены за рубежом: одна в Израиле, одна на Гуаме и одна в Южной Корее. Объединенные Арабские Эмираты закупили 2 батареи, впервые воспользовавшись системой в 2022 году. Перехваченная ими баллистическая ракета хуситов была нацелена на нефтеперерабатывающий завод недалеко от авиабазы Аль-Дафра.





