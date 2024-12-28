Глава SpaceX Илон Маск уже давно подумывает об официальном превращении космодрома, известного как Starbase, в город. Теперь идея реализуется — и первый мэр потенциального города уже выбран.

Скоро штаб-квартира космической компании SpaceX будет перенесена в Техас.

Starship высотой 120 метров является самой большой ракетой в мире. Фото: SpaceX

Там будет построен город, на месте базы по производству и запуску ракет SpaceX, таких как огромная система запуска Starship. Еще в 2021 году Маск обратился с соответствующим запросом в ответственный округ Техаса, пишет издание Golem. Но только сейчас проект по-настоящему набирает обороты.

Петиция, поданная в середине декабря 2024 года менеджером космодрома Starbase Кэтрин Людерс, просит ответственного судью Эдди Тревиньо начать голосование по возможному присвоению Starbase статуса города. Петиция, с которой ознакомилась газета The New York Times, содержит множество интересных деталей.



Первоначально в городе будут проживать около 500 жителей, включая самого Илона Маска. Среди них 219 человек, которые будут иметь там свое основное место жительства, а также более 100 детей. Почти все потенциальные взрослые жители будут арендаторами, работавшими в SpaceX.

Городская территория будет занимать площадь, эквивалентную примерно 3,9 квадратных километров, и, следовательно, будет немного больше, чем Центральный парк Нью-Йорка. Для сравнения: Ватикан, самое маленькое государство в мире, имеет площадь всего 0,5 квадратных километра и насчитывает почти 1000 жителей.

Если состоится голосование, избиратели смогут назначить трех новых городских чиновников, включая первого мэра, которым, как говорят, будет Гуннар Милберн. Милберн в настоящее время возглавляет службу безопасности в SpaceX.

По словам Алана Бохоркеса, юриста, специализирующегося на градостроительстве, у нового города не будет слишком много обязательств. По закону город на базе космодрома Starbase не обязан строить собственный пожарный или полицейский участок.

Город будет отвечать только за содержание дорог. Власти города могут создать собственные муниципальные системы водоснабжения. Город будет иметь право на государственные субсидии.

Ответственный судья еще не сказал, состоится ли и когда необходимое голосование по основанию города. В настоящее время петицию рассматривают отдельная юридическая группа и избирательная комиссия.

Пример города Todd Mission (Тодд Миссия) показывает, что вполне возможно основать такой мини-город при помощи компании. В этом городе площадью пять квадратных километров в Техасе проживает 121 житель (по состоянию на 2020 год). Todd Mission был основан организаторами Техасского фестиваля возрождения (Ren Faire). Один из основателей, Джордж Кулам, в настоящее время является мэром города.

В Техасе недалеко от Остина находятся несколько предприятий Маска. Сюда входят производственные мощности SpaceX и штаб-квартира Boring Company. Там скоро построят офисы для компании X. Вскоре будут построены здания, в которых смогут жить сотрудники.