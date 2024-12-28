Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI объявил, что преобразует часть компании в коммерческую, но конкуренты очень недовольны таким решением.

Незадолго до начала 2025 года OpenAI объявила о дальнейших планах. В пятницу, 27 декабря, компания, разработавшая ChatGPT, среди прочего, представила свои планы по преобразованию в коммерческую организацию.

В 2025 году OpenAI пойдет по новому пути. Фото: Varavin88

Это решение можно рассматривать как поворотный момент в истории компании. Корпоративная форма должна сочетать прибыльность с социальной пользой.

С 2025 года OpenAI будет работать как Корпорация общественного блага (PBC). Это форма бизнеса, сочетающая прибыльность с социальной пользой. Правление объявило об этих планах в своем блоге.

Как выглядит новая структура? Коммерческое подразделение компании возьмет на себя оперативный контроль и управление. Оставшаяся некоммерческая часть (некоммерческое подразделение) сохранит акции группы, но потеряет надзорную функцию, которую она ранее имела.

Совет директоров OpenAI оценивает нашу корпоративную структуру с целью сделать некоммерческую организацию более сильной, опираясь на успех коммерческой.

OpenAI

Планируется, что некоммерческое подразделение сосредоточится на благотворительных проектах в области здравоохранения, науки и образования под руководством независимой управленческой команды.

«Наш план приведет к созданию одной из самых обеспеченных ресурсами некоммерческих организаций в истории», — объявил OpenAI в своем блоге.

Реструктуризация необходима, поскольку развитие искусственного интеллекта требует миллиардов долларов инвестиций, пояснили в совете директоров OpenAI. Новое направление позволяет группе привлечь капитал для развития искусственного интеллекта.

OpenAI была основана в 2015 году с идеалистической целью разработки искусственного интеллекта, который был бы не только полезным, но и безопасным. Четыре года спустя OpenAI основала коммерческую дочернюю компанию для финансирования затрат на разработку модели ИИ. Последняя реструктуризация является следующим шагом: по мнению некоторых экспертов, новая структура считается более дружелюбной к инвесторам.

Некоторым гигантам в технологической индустрии не нравится такое развитие OpenAI. Бывший сооснователь OpenAI Илон Маск в судебном иске обвиняет компанию в нарушении некоммерческого соглашения. Марк Цукерберг, чья компания разрабатывает ИИ-модель Llama, также критикует новый подход OpenAI. В письме правительству США он попросил власти приостановить реализацию плана OpenAI.