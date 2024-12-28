Google известен тем, что включает в свою поисковую систему маленькие, так называемые пасхалки. Пасхалка — это секретное послание в игре или программе. Чтобы её найти, нужно выполнить специальные действия. В данном случае (в поисковике Google) они скрыты за определенными поисковыми запросами или в логотипе сайта.
26 декабря пользователи обнаружили новую пасхалку. С выходом второго сезона «Игры в кальмара» Google интегрировал в поисковую систему мини-игру по мотивам сериала Netflix. Пасхалка позволяет сыграть в простую версию игры «красный свет, зеленый свет».
В мини-игру можно играть как на смартфоне, так и на компьютере. Пасхалка Google на самом деле не скрыта. Если ввести в поисковик «Игра в кальмара», то можно увидеть внизу окна небольшую коричневую карточку, напоминающую пригласительный билет на данное мероприятие из сериала. Нажатие на нее открывает игру.
Управление очень простое. При нажатии на синий кружок персонажи игры (в зеленых костюмах) начинают перемещаться вверх; при нажатии на красный кружок шесть персонажей останавливаются. Сверху находится большая кукла, как в сериале.
Конечно, как и в сериале, можно продолжать бежать только тогда, когда большая фигура отворачивается. Если кукла поворачивается, то персонаж просто перемещается обратно в исходную точку, игрок теряет жизнь. Победителем становится тот, кто благополучно перенесет все фигуры за белую линию.
Это не первый раз, когда Google включает в пасхалки элементы крупных франшиз фильмов и сериалов. Еще в 2018 году в поисковике появилась игра про Таноса из фильма Marvel «Мстители: Война бесконечности».