Google добавил в свою поисковую систему новую пасхалку. На фоне выхода второго сезона сериала «Игры в кальмара» от Netflix теперь на сервисе есть небольшая мини-игра.

Google известен тем, что включает в свою поисковую систему маленькие, так называемые пасхалки. Пасхалка — это секретное послание в игре или программе. Чтобы её найти, нужно выполнить специальные действия. В данном случае (в поисковике Google) они скрыты за определенными поисковыми запросами или в логотипе сайта.

26 декабря пользователи обнаружили новую пасхалку. С выходом второго сезона «Игры в кальмара» Google интегрировал в поисковую систему мини-игру по мотивам сериала Netflix. Пасхалка позволяет сыграть в простую версию игры «красный свет, зеленый свет».

Скриншот: Google

В мини-игру можно играть как на смартфоне, так и на компьютере. Пасхалка Google на самом деле не скрыта. Если ввести в поисковик «Игра в кальмара», то можно увидеть внизу окна небольшую коричневую карточку, напоминающую пригласительный билет на данное мероприятие из сериала. Нажатие на нее открывает игру.

Скриншот: Google

Управление очень простое. При нажатии на синий кружок персонажи игры (в зеленых костюмах) начинают перемещаться вверх; при нажатии на красный кружок шесть персонажей останавливаются. Сверху находится большая кукла, как в сериале.

Конечно, как и в сериале, можно продолжать бежать только тогда, когда большая фигура отворачивается. Если кукла поворачивается, то персонаж просто перемещается обратно в исходную точку, игрок теряет жизнь. Победителем становится тот, кто благополучно перенесет все фигуры за белую линию.

Это не первый раз, когда Google включает в пасхалки элементы крупных франшиз фильмов и сериалов. Еще в 2018 году в поисковике появилась игра про Таноса из фильма Marvel «Мстители: Война бесконечности».