24 декабря мультимиллиардер и владелец компании X Илон Маск в своей социальной сети призвал к бойкоту пожертвований "Википедии".

24 декабря мультимиллиардер и владелец компании X Илон Маск в своей социальной сети призвал к бойкоту пожертвований "Википедии". Он призвал прекратить пожертвования в онлайн-энциклопедию до тех пор, пока она "не восстановит свой редакционный баланс".







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Однако этот призыв Маска, судя по всему, имел противоположный эффект. Как показывают публично видимые пожертвования в "Фонд Викимедиа", после заявления миллиардера пожертвования резко возросли. За несколько дней до призыва в среднем донатили от 800 000 до 900 000 долларов. Средняя цифра за следующие два дня составила намного больше миллиона. 27 декабря было пожертвовано более 1,7 миллиона долларов.

Только за последние 3 дня было собрано более 4,4 миллиона долларов. Рождественские праздники традиционно являются временем увеличения пожертвований "Википедии". Однако за последние 3 года за тот же период было собрано всего около 2,5 миллионов долларов, в 2020 году удалось собрать около 3 миллионов. Поэтому вполне вероятно, что заявление Илона Маска оказало положительное влияние на готовность делать пожертвования.

Число людей, делающих пожертвования владельцу "Википедии", "Фонду Викимедиа", также резко возросло. За последние 3 дня пожертвования в пользу организации сделали более 230 000 человек. Для сравнения: в прошлом году за тот же период пожертвования сделали всего 170 тысяч человек (как и годом ранее).

"Википедия" продолжает сталкиваться с обвинениями в предвзятости со всех сторон политического спектра. Британская Guardian ещё в 2018 году осудила, что в "Википедии" доминирует "мужское, прозападное мировоззрение". Только 16 процентов её редакторов — женщины.





Консервативный аналитический центр Манхэттенский институт опубликовал в июне 2024 года отчет, который якобы показывает, что "Википедия" отдает предпочтение левому политическому спектру. Они исследовали, как использовались различные термины с политическим подтекстом (например, имена бывших президентов США, премьер-министров и т. д.). Они обнаружили легкую или умеренную тенденцию к тому, что люди правого политического спектра изображаются более негативно, чем люди левого политического спектра.