Впервые исследователи смогли использовать обычный оптоволоконный кабель, открыв новые возможности квантовой связи.

Исследователи совершили прорыв в области квантовой телепортации. Впервые им удалось интегрировать передачу информации в обычную оптоволоконную сеть, по которой также передаются данные интернета. Оптоволоконная сеть — это среда, с помощью которой стало возможным быстрое и надежное подключение к интернету, а телепортация в квантовой физике — это перенос состояния объекта, а не самого объекта.







В квантовой запутанности одна частица раскрывает кое-что о состоянии другой частицы. В этом примере шары одновременно черные и белые, пока шар не будет измерен. Поскольку левый шар черный, правый должен быть белым. Этот принцип лежит в основе квантовых телекоммуникаций. Фото: Шведская королевская академия наук

При квантовой телепортации две частицы запутаны друг с другом. Это означает, что информация может передаваться между ними на большие расстояния без прямой связи. Это решение позволяет передавать информацию почти со скоростью света.Чтобы эту информацию могли использовать исследователи, классическим способом необходимо передать 2 бита, в данном случае 2 фотона. До сих пор не было уверенности, что это будет возможно через обычный интернет-кабель.

Фотоны могут быть уничтожены потоком данных из электронных писем, фотографий, видео или банковских реквизитов, которые проносятся сквозь них в виде миллионов частиц света.

«Это все равно, что пытаться проехать по туннелю, полному мчащихся тяжелых грузовиков, на шатком велосипеде», — написали исследователи.

Руководитель исследования Прем Кумар из Северо-Западного университета и его команда определили, как свет рассеивается в оптоволоконных кабелях. Они определили длину волны и снизили шум интернет-трафика с помощью фильтров. Это позволило им отправлять фотоны по кабелю, не беспокоясь о рисках.

В ходе своих первых испытаний им удалось отправить их по оптоволоконному кабелю длиной 30 километров. На каждом конце находился фотон. Исследователи отправили через него квантовую информацию и обычный интернет-трафик одновременно. Затем измерялось качество передаваемой информации. Даже при интенсивном интернет-трафике данные передавались успешно.

На следующем этапе исследователи планируют протестировать передачу на большие расстояния. Кроме того, результаты следует проверить с двумя запутанными парами фотонов, а не с одной. Также следует провести испытание в реальных условиях с обычными кабелями, проложенными в земле. Нынешний эксперимент проходил в лабораторных условиях. Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Optica.