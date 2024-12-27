Japan Airlines (JAL) заявила, что были задержки более чем 20 внутренних рейсов, но безопасность полетов никогда не подвергалась риску. Ведь прошло несколько часов, но атака была остановлена и системы восстановлены.
Проблема началась в четверг утром, 26 декабря, с отказа сети, соединяющей внутренние и внешние системы. Причиной данного сбоя стала атака, направленная на перегрузку сетевой системы массовыми передачами данных. Как сообщает издание AP, сеть была перегружена трафиком данных, что привело к ее сбою.
По данным JAL, никакого вируса не было, а также не было потери данных клиентов. Позднее из-за кибератаки было задержало 24 внутренних рейса более чем на 30 минут.
Продажа билетов JAL на внутренние и международные рейсы, вылетающие в четверг, была временно приостановлена, но возобновилась через несколько часов. JAL не сообщила, сколько пассажиров пострадало из-за задержек.
В любом случае, множество пассажиров токийского аэропорта Ханэда столпились в терминалах. Поскольку приближается конец года, в Японию приезжает особенно большое количество людей. Офисы будут закрыты с этих выходных в связи с новогодними праздниками. Новый год — самый большой праздник в Японии. Миллионы людей возвращаются в свои родные города из крупных мегаполисов.