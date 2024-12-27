Авиакомпания Japan Airlines стала жертвой кибератаки в День подарков 2024 года (26 декабря). Атака вызвала задержки, но ситуацию удалось исправить.

Japan Airlines (JAL) заявила, что были задержки более чем 20 внутренних рейсов, но безопасность полетов никогда не подвергалась риску. Ведь прошло несколько часов, но атака была остановлена и системы восстановлены.

Кибератака на Japan Airlines приводит к задержкам рейсов. Изображение: JAL

Проблема началась в четверг утром, 26 декабря, с отказа сети, соединяющей внутренние и внешние системы. Причиной данного сбоя стала атака, направленная на перегрузку сетевой системы массовыми передачами данных. Как сообщает издание AP, сеть была перегружена трафиком данных, что привело к ее сбою.

По данным JAL, никакого вируса не было, а также не было потери данных клиентов. Позднее из-за кибератаки было задержало 24 внутренних рейса более чем на 30 минут.

Продажа билетов JAL на внутренние и международные рейсы, вылетающие в четверг, была временно приостановлена, но возобновилась через несколько часов. JAL не сообщила, сколько пассажиров пострадало из-за задержек.

В любом случае, множество пассажиров токийского аэропорта Ханэда столпились в терминалах. Поскольку приближается конец года, в Японию приезжает особенно большое количество людей. Офисы будут закрыты с этих выходных в связи с новогодними праздниками. Новый год — самый большой праздник в Японии. Миллионы людей возвращаются в свои родные города из крупных мегаполисов.