В ходе антимонопольного разбирательства против Google высказывались предположения, что Apple может работать над собственной поисковой системой. Теперь опубликованные документы показывают, почему этого не произойдет.

В заявлении, написанном для федерального суда, высокопоставленный представитель Apple объяснил, почему технологический гигант не заинтересован в разработке собственной поисковой системы. Первый пункт в списке от Эдди Кью, старшего вице-президента Apple, гласит:

«Это было бы просто слишком дорого»





По словам Кью, реализация такого проекта будет стоить «миллиарды долларов» и «займет много лет». Помимо инвестиционных денег, сотрудников также придется отозвать из других областей, на которых Apple хочет сконцентрироваться.

Кью также классифицирует бизнес поисковых систем как небезопасный и «экономически рискованный». Причиной этого является растущая и быстро развивающаяся роль искусственного интеллекта.

Еще один контрапункт в списке старшего вице-президента: чтобы сделка была выгодной, Apple придется продавать таргетированную рекламу. Однако это противоречит правилам защиты данных.

Кью завершает свое заявление, говоря, что у Apple также нет ни необходимых сотрудников, ни необходимой инфраструктуры для такого шага. Наибольшее значение, вероятно, имеет момент, о котором Кью явно не упоминает.

Дело в том, что Apple получает много денег за то, что делает Google поисковой системой по умолчанию в браузере Safari. В 2022 году Google заплатила Apple за это около 22 миллиардов долларов.

В основе заявления Эдди Кью лежит антимонопольное разбирательство, которое Министерство юстиции США возбудило против Google. В рамках него ответственный федеральный суд уже в начале 2024 года назвал сделку между Apple и Google незаконной.

Кью хочет обеспечить, чтобы представителям Apple также было разрешено давать показания в ходе разбирательства.

«Только Apple может сказать, какой тип будущего сотрудничества лучше всего принесет пользу ее пользователям», — говорится в заявлении.

В рамках антимонопольного разбирательства ранее появились документы, в которых обсуждался возможный уход Apple от Google. Apple почти сделала Duckduckgo поисковой системой по умолчанию в 2019 году. В то время, после того, как Google подвергся нападкам со стороны Министерства юстиции США из-за своего монопольного положения, возникли слухи о том, что у Apple будет собственная поисковая система.