Нефтяной танкер Eagle 2, возможно, повредил подводный электрокабель буксируемыми якорями. По данным Financial Times, он принадлежит к теневому флоту России.

На этой неделе было объявлено, что подводный кабель EstLink 2 в Балтийском море был поврежден. Причиной повреждения важного соединительного кабеля между Эстонией и Финляндией подозревается акт саботажа.

Катер береговой охраны Финляндии

В настоящее время финские органы безопасности задержали корабль, который, как сообщается, повредил EstLink 2 и другие интернет-соединения на Рождество. Сообщается, что это танкер Eagle 2.

Танкер зарегистрирован на Островах Кука, но имеет связи с Россией: по данным Financial Times, судно перевозило нефть из Египта в Россию и, согласно общедоступным данным, в момент инцидента находилось над подводным кабелем. Корабль принадлежит компании Caravella LLCFZ, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Это единственное судно, принадлежащее этой компании.

Таинственный танкер, по данным Financial Times, принадлежит теневому российскому флоту. Помимо Eagle 2, в состав флота могут входить и другие корабли. Суда принадлежат компаниям, базирующимся за пределами России. Якобы таким образом Россия обходит международные санкции.

Власти Финляндии сейчас изучают судно, которое было перехвачено в финских водах. Они уже обнаружили, что у Eagle 2 отсутствуют якоря. Считается, что они были использованы для повреждения EstLink 2.

В связи с недавними событиями НАТО теперь хочет все больше полагаться на дроны для наблюдения за критически важной морской инфраструктурой.

Россия ранее делала заявления о возможной диверсии подводного кабеля. Николай Патрушев обвинил США и Великобританию в планировании диверсии подводных кабелей.

В недавнем прошлом было несколько случаев саботажа подводных кабелей в Балтийском море. Последний подобный инцидент произошел в середине ноября. Китайское судно Yi Peng 3 подозревалось в том, что оно также повредило якорем кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Сообщается, что корабль следовал из российского портового посёлка Усть-Луга в Египет. Yi Peng 3 следовал по тому же маршруту, что и Eagle 2.





