SkyDefense обещает своего рода мини-F-35 — охотника за дронами, управляемого искусственным интеллектом.

Компания из Колорадо SkyDefense представила беспилотный истребитель CobraJet. Он задуман как идеальный инструмент для защиты от вражеских дронов.

CobraJet. Фото: SkyDefense

CobraJet выглядит как смесь F-22 и F-35B, но в мини-формате. В пресс-релизе SkyDefense даже проводит прямое сравнение с истребителями пятого поколения, поскольку у CobraJet аналогичные возможности.

Длина беспилотника составит 1,8 метра, а размах крыльев — 1,5 метра. Это примерно на 12% больше размера F-35B.

Как и F-35B, CobraJet должен иметь возможность взлетать вертикально. Вместо того, чтобы полагаться на горизонтальные пропеллеры, как другие дроны такого размера, CobraJet должен использовать принцип LiftFan (подъёмный пропеллер), как у F-35B.

Для этого в вертикальном режиме сверху и снизу открываются створки для направленного вниз пропеллера и регулируемые сопла двигателей также направлены вниз.

CobraJet. Фото: SkyDefense

Тот факт, что SkyDefense удалось скопировать эту систему с F-35B в небольшом формате – без нарушения патентов или чего-либо подобного – весьма примечателен. В 2001 году разработка подъемной системы F-35B обошлась в $1,3 миллиарда.

Сегодня это бы стоило 2,32 миллиарда долларов. И тот факт, что даже Россия, Китай или страны Запада не смогли или не захотели скопировать систему для истребителей пятого поколения, показывает, что это либо сложно, либо очень дорого.

Предполагается, что CobraJet будет летать исключительно на электричестве. Для этой цели он использует «трехреактивные двигатели». Один слева, один справа и, возможно, один для пропеллера вертикального взлета.

Это означало бы, что подъемная система F-35B здесь не скопирована 1:1. Здесь тяга вентилятора вверх обеспечивается главным двигателем через приводной вал.

Благодаря возможности вертикального взлета CobraJet сможет зависать на короткое время. В принципе, функция предназначена для того, чтобы он мог взлетать и приземляться в ограниченном пространстве и на местности, например, на лугах. В качестве альтернативы он должен иметь возможность взлетать с грузовиков, кораблей или из грузового отсека C-130.

Сообщается, что CobraJet сможет летать со скоростью более 322 км/ч благодаря электрическому приводу. Твердотельные аккумуляторы предназначены для обеспечения необходимой дальности и выносливости. SkyDefense пока не предоставила никаких данных о дальности и продолжительности полета.

CobraJet. Фото: SkyDefense

Фюзеляж CobraJet изготовлен из углеродного волокна. Он был разработан с учетом свойств скрытности. SkyDefense сообщает об уменьшенной радиолокационной площади, но и здесь не упоминает какой-либо конкретный размер.

Подобно F-22 и F-35, оружие размещено во внутреннем оружейном отсеке для обеспечения лучшей скрытности. CobraJet предназначен в качестве перехватчика для сбивания с неба вражеских разведывательных дронов и дронов-камикадзе.

Он должен сделать это с помощью ракет Viper, которые также хочет производить SkyDefense. Они имеют диаметр 30 мм. Вместо взрывчатки у них электрошокер. Комбинация кинетической энергии тарана и электрошока призвана обезвредить дроны противника. Опционально ракеты могут быть оснащены парашютом, позволяющим деактивированным дронам плавно планировать с неба.

Как это должно работать технически после того, как электрошоковая ракета протаранила вражеский дрон, не раскрывается. В любом случае CobraJet должен быть способен нести до 8 ракет Viper.

С ракетой Raptor SkyDefense хочет предложить управляемый вариант Viper. Она имеет диаметр 40 мм. Из-за своих размеров в оружейный отсек CobraJet помещаются только две из них.

Ракета Raptor. Фото: SkyDefense

CobraJet также должен иметь возможность работать в значительной степени независимо: он управляется ИИ. Оператор просто назначает ему район действий, в котором он затем самостоятельно сбивает дроны противника, а затем возвращается на базу. Там пополняются боеприпасы и он может приступить к следующей миссии.

Благодаря своим датчикам и камерам он сможет делать все это даже ночью и в плохую погоду. Связь с CobraJet будет осуществляться через спутник. В целях экономии затрат следует использовать коммерческое решение. SkyDefense упоминает Starlink. Кроме того, у CobraJet есть радиосвязь и GPS-приемник, которые нельзя заблокировать.

CobraJet. Фото: SkyDefense

SkyDefense заявляет, что CobraJet дешевле, чем многие другие системы защиты от дронов, но не называет цену. Хотя реальных видеороликов техники пока нет, ожидается, что CobraJet поступит в продажу во втором квартале 2025 года.

Если CobraJet действительно скоро взлетит, маловероятно, что он будет иметь на борту все рекламируемые функции. Упаковать столько технологий в такое маленькое пространство кажется слишком амбициозным планом.



