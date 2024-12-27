Это не первый случай, когда на форуме онлайн-игры War Thunder просачиваются секретные документы.

На форуме War Thunder участники фактически обмениваются идеями об одноименном онлайн-симуляторе. Однако ранее форум неоднократно становился ареной горячих дискуссий о военных самолетах, танках и других военных технологиях.

Самолёт Eurofighter

Пользователь опубликовал секретные документы о радаре Eurofighter Typhoon, сообщает UK Defense Journal. Это не первый случай утечки секретной информации о военной технике, самолетах или системах вооружения на форуме War Thunder.

Ранее на форуме разгорелась дискуссия о сканирующих возможностях РЛС CAPTOR (Авиационная бортовая радиолокационная станция). Форумчане обсудили отличия механического (CAPTOR-M) и электронного радиолокационного сканера (CAPTOR-E).

Прежде всего, много споров вызвал вопрос о том, быстрее ли электронный радар сканирует, чем механический – потому что были разногласия по поводу технических деталей. Неожиданно пользователь опубликовал секретные документы из руководства к радару Eurofighter. Он хотел использовать эти данные для подтверждения своих аргументов.

После этого пользователь был заблокирован, а документы удалены. Материал, размещенный на форуме, судя по всему, поступил от Министерства обороны Италии и не предназначался для публикации по соображениям экономики и безопасности. В связи с предыдущими инцидентами администратор форума даже предупредил пользователей площадки, чтобы они не публиковали секретные документы по этой теме. Однако пользователь проигнорировал предупреждение.

Секретные подробности о танке Challenger 2, основном боевом танке Leclerc и китайских системах боекомплекта ранее уже просачивались на форум War Thunder. Эксперты по обороне предупреждают, что такие действия могут иметь серьезные юридические последствия и даже поставить под угрозу безопасность военных платформ.





