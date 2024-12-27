Система призвана выполнять функции противовоздушной обороны и благодаря высокой скорости снарядов быть дешевле классических ракет класса «воздух-земля».

Армия США хочет заключить контракт с BAE Systems с целью разработки самоходной 155-мм гаубицы, которая будет служить новым типом системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 26 декабря сообщает портал The War Zone со ссылкой на официальные правительственные документы.

Фото: DOD

Сообщается, что система, известная как Многодоменная артиллерийская пушка (MDAC), способна сбивать дроны, крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты. Используются гиперзвуковые боеприпасы, которые изначально были разработаны для ныне прекращенной программы электромагнитных рельсотронов ВМС США.

Согласно предыдущим сообщениям, высокоскоростные снаряды могут лететь со скоростью более 3000 метров в секунду. Они должны быть точными, трудными для перехвата и, прежде всего, более дешевыми, чем классические ракеты «воздух-земля» для противовоздушной обороны.

Согласно проекту, полная батарея MDACS должна состоять из 8 многодоменных артиллерийских пушек, 4 многофункциональных прецизионных радаров и не менее 144 гиперскоростных снарядов (HVP).

BAE уже разрабатывала HVP для проекта рельсотрона ВМФ. Не в последнюю очередь благодаря этому у компании, вероятно, было изначальное преимущество по заказу. Вполне возможно, что в качестве основы для MDAC также будет использована 155-мм артиллерийская система Archer, которую BAE производит с 2010 года.

Arche имеет магазин большой емкости, автомат заряжания для скоростной стрельбы и может действовать как индивидуально, так и автономно в качестве батареи после ввода координат цели. Так что Archer прошла испытания и уже соответствует некоторым требованиям, которые армия США предъявляет к MDAC.

Однако один из недостатков Archer, скорее всего, придется устранить, а именно размер. Согласно предыдущим сообщениям, MDAC поместится в грузовой отсек военно-транспортного автомобиля C-130 Hercules. Однако Archer слишком велик для этого. Не исключено, что в результате будет разработан совершенно новый дизайн.

Фото: ВВС США

Цель — создать полный прототип батареи MDAC к четвертому кварталу 2027 финансового года. Демонстрация возможностей этого прототипа запланирована к 2028 году.

HVP, разработанный для использования в рельсотроне, представлял собой кинетический снаряд, предназначенный для уничтожения целей за счет исключительной силы удара. Максимальная скорость должна составить около 9000 км/ч. Рассматривались также версии с боеголовками.

Идея при разработке HVP заключалась в том, что он станет универсальным снарядом. Его предполагалось использовать не только в рельсотронах, но и в обычных пушках и артиллерийских орудиях.

Соответствующие испытания проводились в последние годы. По данным ВМС, максимальная дальность стрельбы HPV составит от 17 до 40 морских миль (от 31 до 74 километров) при стрельбе из буксируемой 155-мм гаубицы M777 и 5-дюймовой пушки Mk 45 соответственно.

Разработка рельсотрона была прекращена в США в 2021 году после 10 лет исследований. По мнению ВМФ, это решение о приостановке проекта высвободит ресурсы для других проектов.

К ним относятся гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Военно-морской флот уже инвестировал более 500 миллионов долларов в разработку рельсотрона.





