Армия США хочет заключить контракт с BAE Systems с целью разработки самоходной 155-мм гаубицы, которая будет служить новым типом системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 26 декабря сообщает портал The War Zone со ссылкой на официальные правительственные документы.
Сообщается, что система, известная как Многодоменная артиллерийская пушка (MDAC), способна сбивать дроны, крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты. Используются гиперзвуковые боеприпасы, которые изначально были разработаны для ныне прекращенной программы электромагнитных рельсотронов ВМС США.
Согласно предыдущим сообщениям, высокоскоростные снаряды могут лететь со скоростью более 3000 метров в секунду. Они должны быть точными, трудными для перехвата и, прежде всего, более дешевыми, чем классические ракеты «воздух-земля» для противовоздушной обороны.
Согласно проекту, полная батарея MDACS должна состоять из 8 многодоменных артиллерийских пушек, 4 многофункциональных прецизионных радаров и не менее 144 гиперскоростных снарядов (HVP).
BAE уже разрабатывала HVP для проекта рельсотрона ВМФ. Не в последнюю очередь благодаря этому у компании, вероятно, было изначальное преимущество по заказу. Вполне возможно, что в качестве основы для MDAC также будет использована 155-мм артиллерийская система Archer, которую BAE производит с 2010 года.
Arche имеет магазин большой емкости, автомат заряжания для скоростной стрельбы и может действовать как индивидуально, так и автономно в качестве батареи после ввода координат цели. Так что Archer прошла испытания и уже соответствует некоторым требованиям, которые армия США предъявляет к MDAC.
Однако один из недостатков Archer, скорее всего, придется устранить, а именно размер. Согласно предыдущим сообщениям, MDAC поместится в грузовой отсек военно-транспортного автомобиля C-130 Hercules. Однако Archer слишком велик для этого. Не исключено, что в результате будет разработан совершенно новый дизайн.
Цель — создать полный прототип батареи MDAC к четвертому кварталу 2027 финансового года. Демонстрация возможностей этого прототипа запланирована к 2028 году.
HVP, разработанный для использования в рельсотроне, представлял собой кинетический снаряд, предназначенный для уничтожения целей за счет исключительной силы удара. Максимальная скорость должна составить около 9000 км/ч. Рассматривались также версии с боеголовками.
Идея при разработке HVP заключалась в том, что он станет универсальным снарядом. Его предполагалось использовать не только в рельсотронах, но и в обычных пушках и артиллерийских орудиях.
Соответствующие испытания проводились в последние годы. По данным ВМС, максимальная дальность стрельбы HPV составит от 17 до 40 морских миль (от 31 до 74 километров) при стрельбе из буксируемой 155-мм гаубицы M777 и 5-дюймовой пушки Mk 45 соответственно.
Разработка рельсотрона была прекращена в США в 2021 году после 10 лет исследований. По мнению ВМФ, это решение о приостановке проекта высвободит ресурсы для других проектов.
К ним относятся гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Военно-морской флот уже инвестировал более 500 миллионов долларов в разработку рельсотрона.