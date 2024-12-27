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kosmos_news
The Aviatonist: Состоялся первый полет китайского истребителя, предположительно, шестого поколения
Неизвестный самолет также мог быть новым бомбардировщиком пятого поколения J/H-XX.

В социальных сетях распространяются изображения и видео, на которых может быть показан первый полет китайского истребителя шестого поколения. Его сопровождал двухместный истребитель J-20S.
Самолет может представлять собой бомбардировщик нового типа
Однако неизвестно, действительно ли это истребитель 6-го поколения. Некоторые эксперты подозревают, что это проект бомбардировщика/истребителя пятого поколения, также известный как J/H-XX.

Сообщается, что J/H-XX находится в разработке вместе с китайским бомбардировщиком-невидимкой H-20. Последний должен быть оснащен ядерными и обычными ракетами и иметь достаточную дальность действия, чтобы достичь Гавайских островов.

Полет состоялся на базе Chengdu Aircraft Corporation (CAC) в Чэнду (Сычуань). Компания также производит истребители J-10 и J-20 для китайской армии.

Новый истребитель/бомбардировщик был замечен в небе всего через несколько дней после того, как в сети появились изображения самолета. Chengdu Aircraft Corporation также закрыла прилегающий парк Chengfei с 12 по 31 декабря — предположительно потому, что оттуда открывается хороший вид на взлетно-посадочную полосу компании.

По данным The Aviatonist, самолет имеет сходство с моделью, концепт которой был представлен на авиасалоне в Чжухае в 2022 году. В то время его еще называли истребителем 6-го поколения.

Размеры нового самолета неизвестны, но, судя по всему, он значительно больше J-20S, сопровождавшего его в первом полете. J-20 имеет длину 20,4 м и размах крыла 13,5 м.

Не исключено, что истребитель 6-го поколения будет оснащен тремя двигателями. Под двигателями есть два квадратных воздухозаборника, а еще один, как сообщается, находится в верхней части самолета. Однако возможно также, что было установлено всего 2 двигателя.

Благодаря своей конструкции летательный аппарат с летающим крылом, вероятно, будет особенно экономичен по топливу, а также сможет перевозить большую полезную нагрузку по сравнению с его собственным весом. Однако конструкция снижает маневренность по сравнению с обычными истребителями.

Самолет оснащен обычным трехопорным шасси с двумя колесами, расположенными рядом друг с другом в носовой части и двумя колесами друг за другом в задней части. Это может указывать на то, что самолет тяжелый, а значит, это может быть бомбардировщик.

В 2019 году Chengdu Aerospace Corporation объявила, что проводит предварительное исследование истребителя 6-го поколения. Первая модель под названием «Белый Император» была представлена в 2024 году. Говорят, что он создан для скрытности, маневренности и сверхзвуковой скорости.

Тем временем США продвигаются вперед со своей программой «Доминирование в воздухе следующего поколения» (NGAD), целью которой является интеграция истребителей и беспилотников шестого поколения в «семейство систем».

#технологии #китай #авиация #военная техника #самолет #истребитель #бомбардировщик
Источник: theaviationist.com
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