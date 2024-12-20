Благодаря роторным парусам Anemoi гигантский грузовой корабль может сократить расход топлива на 6 процентов.

Грузовое судно Sohar Max водоизмещением 400 000 тонн оснащено 5 ветровыми парусами. Речь идёт о так называемых турбопарусах или роторных парусах — судовом движителе, использующим энергию ветра, на основе эффекта Магнуса.

Роторные паруса британской компании Anemoi используют энергию ветра для приведения корабля в движение. Целью такого технологического решения является сокращение выбросов CO 2 на 3000 тонн каждый год.

Фото: Anemoi Marina

Роторные паруса Anemoi имеют высоту 35 метров и диаметр 5 метров. Их можно сложить, чтобы они не мешали при загрузке грузового судна.

По оценкам Anemoi, судно будет использовать на 6 процентов меньше топлива с пятью парусами. Компания пишет на своем сайте, что суда могут снизить расход топлива на 5–30 процентов, используя ветровые паруса.

Роторные паруса используют так называемый эффект Магнуса. Он создается, когда вращающийся объект — в данном случае парус — встречается с ветром. Этот процесс создает разницу давления. Возникает тяга, которую корабль может использовать для движения. С одной стороны, можно увеличить скорость движения, а с другой — уменьшить расход энергии главного привода.

Помимо огромных 35-метровых роторных парусов, Anemoi также производит версии парусов меньшего размера. Самый маленький парус имеет высоту 21 метр и диаметр 3,5 метра. Такие системы можно устанавливать на рельсы. Это означает, что данные конструкции можно отодвинуть в сторону для загрузки грузового судна.

Проектом управляет Anemoi, бразильская горнодобывающая компания Vale S.A. и оманский судовладелец Asyad. Ветровые паруса впервые были испытаны во время перемещения из Чжоушань (Китай) в Тубарао (Бразилия). Планируются дальнейшие тест-драйвы.

В сентябре 2025 года ветровые паруса будут также установлены на грузовом судне VLOC NSU Tubarao, а к концу 2025 года — на немного меньшем по размерам корабле транспортной компании U-Ming.